Импортозамещаем: «Госуслуги» просят пользователей сменить гугловскую почту Gmail

Posted 31 октября, 06:49
Published 31 октября, 06:49
Modified 31 октября, 06:51
Updated 31 октября, 06:51
В сообщении от «Госуслуг» говорится, что на адрес электронной почты @gmail.com, который был указан при регистрации, могут приходить важные уведомления и сообщения для восстановления пароля.
Но после введения ограничений они могут и не дойти до пользователя. Дело в том, что почта Gmail принадлежит компании Google, а та ограничила использование SMS-подтверждений для создания новых учётных записей.
«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — пояснили «Госуслуги».
Чтоб избежать возможных затруднений, пользователям предложили сменить адрес электронной почты, указав новый в настройках личного кабинета. В качестве одного из вариантов предлагается использовать сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».
В августе в России был зафиксирован отток российских компаний от корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft. Отток у Gmail — около 26%. При этом пользователи всё чаще переходят отечественные аналоги.