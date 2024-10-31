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Posted 31 октября, 06:49

Published 31 октября, 06:49

Modified 31 октября, 06:51

Updated 31 октября, 06:51

Импортозамещаем: «Госуслуги» просят пользователей сменить гугловскую почту Gmail

Импортозамещаем: «Госуслуги» просят пользователей сменить гугловскую почту Gmail

31 октября 2024, 06:49
Фото: Артур Салимов. 1MI.
Пользователи «Госуслуг» получили уведомление о необходимости изменить адрес электронной почты. Почему и зачем это нужно сделать? Рассказали «Известия».

В сообщении от «Госуслуг» говорится, что на адрес электронной почты @gmail.com, который был указан при регистрации, могут приходить важные уведомления и сообщения для восстановления пароля.

Но после введения ограничений они могут и не дойти до пользователя. Дело в том, что почта Gmail принадлежит компании Google, а та ограничила использование SMS-подтверждений для создания новых учётных записей.

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — пояснили «Госуслуги».

Чтоб избежать возможных затруднений, пользователям предложили сменить адрес электронной почты, указав новый в настройках личного кабинета. В качестве одного из вариантов предлагается использовать сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».

В августе в России был зафиксирован отток российских компаний от корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft. Отток у Gmail — около 26%. При этом пользователи всё чаще переходят отечественные аналоги.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Госуслуги#Россия#GOOGLE#Белгород#Электронная почта#Безопасность в интернете#Gmail
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