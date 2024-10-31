Эффективно и по закону: как жителям МКД снести опасную пристройку без проблем?

Самый популярный путь решения проблемы в данном случае — написать «высокостоящим» инстанциям или в УК. Однако действенностью он может не отличиться вообще. Ответы на заявления и коллективные обращения зачастую приходят спустя месяц. И не всегда те, которые ждали или хотели получить от администрации, стройнадзора, ГАИ, департамента строительства и архитектуры, прокуратуры, комитета имущественных и земельных отношений, управления ЖКХ или любых других структур, до которых удалось достучаться.