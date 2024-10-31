Эффективно и по закону: как жителям МКД снести опасную пристройку без проблем?

Posted 31 октября, 05:18
Published 31 октября, 05:18
Modified 31 октября, 09:39
Updated 31 октября, 09:39
Одна из жительниц многоквартирного дома №34 на проспекте Богдана Хмельницкого обратилась в редакцию Бел.Ру с тем, что металлическая пристройка к подвальному помещению стала причиной не только беспокойства из-за плохого обзора на проезжую часть, но и причиной реальных травм у взрослых и детей. Страдают из-за конструкции и водители авто.
Неизвестно, кем и с какой целью она установлена. Кроме того, сооружение 1990-х годов также является и незаконным, о чём белгородцам официально сообщили на одном из собраний собственников в 2022 году. Подача жалоб и заявлений людям ничего не дала. Пристройка всё ещё на месте.
Редакция Бел.Ру связалась со специалистом, чтобы разобраться в ситуации и узнать, какой алгоритм действий будет наиболее эффективным в подобных случаях.
В Белгородской области, как и в большей части регионов России, возникновение проблем из-за незаконных или оставшихся в «наследство» от 1990-х годов построек не является редкостью. Но редко кто знает, что с ними делать и как убрать, чтобы те не доставляли неудобств.
Самый популярный путь решения проблемы в данном случае — написать «высокостоящим» инстанциям или в УК. Однако действенностью он может не отличиться вообще. Ответы на заявления и коллективные обращения зачастую приходят спустя месяц. И не всегда те, которые ждали или хотели получить от администрации, стройнадзора, ГАИ, департамента строительства и архитектуры, прокуратуры, комитета имущественных и земельных отношений, управления ЖКХ или любых других структур, до которых удалось достучаться.
У «ситуаций с пристройками» есть свои нюансы, помогающие разобраться с ними оперативно и в доступной последовательности, прописанной в Жилищном кодексе РФ.
Итак, если брать во внимание пример конкретной ситуации, то стоит начать с изучения ответов на коллективные жалобы жителей МКД. По ним делается вывод — конструкция, загораживающая проезд, появилась уже после возведения здания жилого дома и его сдачи. В официальном реестре её нет.
Юрист отмечает, что постройка связана со входом в подвальное помещение, являющимся частью многоэтажки, поэтому и саму её можно отнести к имуществу собственников жилых помещений на праве общей долевой собственности по ст. 36 Жилищного кодекса РФ.
Этот факт даёт жителям МКД право свободно распоряжаться общей собственностью, т. е. пристройкой. Дальнейшее решение зависит от формы управления имуществом. Это:
В любом из случаев белгородцы, проживающие в доме, к которому относится пристройка, могут коллективно поднять вопрос сноса конструкции согласно ст. 44 ЖК РФ «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме». Опять же в зависимости от срочности указанного вопроса, его можно инициировать как на ежегодном общем собрании (ст. 45 ЖК РФ), так и на внеочередном.
Выбранный путь устранения проблемы, а в данном случае — решение собственников о сносе, оформляется по ст. 46 ЖК РФ «Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».
«Такой подход будет более оперативным и позволит в кротчайшие сроки обязать управляющую компанию снести объект, который подвергает опасности жизнь и здоровье жителей, в том числе детей. Дальнейшая рассылка писем жильцов может принести свой эффект, но указанное может занять много времени, и, к сожалению, если выяснится, что указанный объект действительно принадлежит жильцам и опасен, то предписание о его сносе опять же будет направлено в управляющую компанию. Иными словами, будет достигнут тот же результат, но со значительными временными и административными издержками», — объясняет Евгений Кривцун.
Далее, если металлическая конструкция действительно не является собственностью города, то её устранение возложено на собственников помещений в многоквартирном доме, т. е. финансовый вопрос демонтажа ложится на их плечи. В данном случае средства из городского бюджета не выделяются.
«Так, самым простым и действенным способом является вынесение вопроса о демонтаже указанной конструкции на голосование (более оперативным представляется заочное) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», — подытожил специалист.
В большинстве подобных ситуаций, как и говорил ранее Евгений Кривцун, объекты находятся на участке, право собственности на который не определено, но он всё равно находится под управлением городской администрации. Причём сами постройки не признаются объектами основного строительства. Поэтому спецразрешение не требовалось.