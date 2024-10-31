Две белгородки неудачно познакомили своих мужей

Posted 31 октября, 13:15
Published 31 октября, 13:15
Modified 31 октября, 13:17
Updated 31 октября, 13:17
Две подруги решили познакомить своих мужей друг с другом, чтобы начать дружить семьями, поэтому организовали застолье. Собравшись все вместе вечером 20 октября, они начали общаться и пить спиртное.
В один момент между мужчинами возник спор, в ходе которого один из них ударил бутылкой по голове своего нового знакомого. Пострадавший ушёл с празднования и обратился к врачу — у него диагностировали лёгкие травмы.
Тем не менее в отношении обвиняемого всё же возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Теперь 35-летнему белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.