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Posted 31 октября 2024, 13:15

Published 31 октября 2024, 13:15

Modified 31 октября 2024, 13:17

Updated 31 октября 2024, 13:17

Две белгородки неудачно познакомили своих мужей

Две белгородки неудачно познакомили своих мужей

31 октября 2024, 13:15
Фото: 1MI.
Инцидент произошёл в Старом Осколе 20 октября, когда две подруги захотели познакомить своих мужей. Однако застолье закончилось причинением лёгкого вреда здоровью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Две подруги решили познакомить своих мужей друг с другом, чтобы начать дружить семьями, поэтому организовали застолье. Собравшись все вместе вечером 20 октября, они начали общаться и пить спиртное.

В один момент между мужчинами возник спор, в ходе которого один из них ударил бутылкой по голове своего нового знакомого. Пострадавший ушёл с празднования и обратился к врачу — у него диагностировали лёгкие травмы.

Тем не менее в отношении обвиняемого всё же возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Теперь 35-летнему белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Пьяная драка
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