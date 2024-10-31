День народного единства: как появился и что означает?

В XXI веке на волне интереса к истории и патриотическим ценностям российские власти решили возродить праздник единства. В 2004 году 4 ноября был объявлен Днем народного единства — новым государственным праздником, который подчеркивает сплоченность россиян в борьбе за свою страну и государственные интересы. Впервые День народного единства был отмечен в 2005 году и официально заменил отмечавшийся с 1996 года День согласия и примирения, отмечаемый 7 ноября.