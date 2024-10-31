День народного единства: как появился и что означает?

Posted 31 октября, 13:54
Published 31 октября, 13:54
Modified 31 октября, 13:56
Updated 31 октября, 13:56
Смутное время — это период, который охватил Россию с 1598 по 1613 год. Его началом стала смерть последнего представителя династии Рюриковичей — царя Фёдора Иоанновича. Престол, оставшийся без правителя, погрузил страну в хаос. В условиях безвластия различные силы начали претендовать на трон, что привело к политической и социальной нестабильности. Кризис достиг своего пика, когда польско-литовские войска попытались поставить своего ставленника на русский трон.
В 1612 году, когда судьба страны висела на волоске, народ встал на защиту Отечества. Нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский созвали народное ополчение со всех уголков страны освободить Москву. И у них получилось: собравшись вместе народное ополчение дало отпор врагу. Защитники разгромили польско-литовских захватчиков, освободили Кремль и заложили основу для восстановления российского государства. Сражались с образом Казанской Божией Матери. Эта икона стала символом победы.
После конца Смутного времени и избрания на престол Михаила Романова был утверждён новый церковный праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Согласно преданию, перед решающим штурмом ополченцы молились перед иконой Казанской Божией Матери, прося защиты. Этот религиозный праздник отмечался в России вплоть до 1917 года.
Когда к власти пришли большевики, церковные праздники были отменены. Вместо них появились новые даты, связанные с идеологией советского государства, такие как годовщина Октябрьской революции, отмечаемая 7 ноября. Она стала символом эпохи и новым днём солидарности рабочих и крестьян.
В XXI веке на волне интереса к истории и патриотическим ценностям российские власти решили возродить праздник единства. В 2004 году 4 ноября был объявлен Днем народного единства — новым государственным праздником, который подчеркивает сплоченность россиян в борьбе за свою страну и государственные интересы. Впервые День народного единства был отмечен в 2005 году и официально заменил отмечавшийся с 1996 года День согласия и примирения, отмечаемый 7 ноября.
Идея возрождения праздника заключалась не только в усилении патриотических настроений, но и в возвращении к корням российской истории, в акценте на общенациональном единстве. Основная идея этого праздника — напоминание о единстве народа и способности объединяться ради общих целей и защиты независимости.
Современное празднование Дня народного единства включает многочисленные мероприятия по всей стране. В каждом городе проходят торжественные митинги и концерты, которые объединяют людей всех возрастов и профессий. Помимо светских мероприятий, важной частью праздника остаются церковные службы, напоминающие о Смутном времени и о победе народного ополчения. В храмах по всей стране проходят богослужения за благополучие и мир в России. Этот день считается религиозным праздником — Днём Казанской иконы Божией матери.
Особую роль в праздничных мероприятиях играют исторические реконструкции, просветительские лекции и выставки, которые позволяют каждому почувствовать себя частью многовековой истории и глубже осознать значение событий прошлого. Праздник напоминает о том, что преодоление Смутного времени стало возможным благодаря общенациональному единству, и сегодня эта идея остается актуальной, как и тогда.
День народного единства в России с 2005 года всегда является официальным выходным днём. В 2024 году День народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября, что дает россиянам дополнительный выходной.
Однако суббота, 2 ноября, будет рабочим днём, так как выходной перенесен на 30 апреля, чтобы продлить майские праздники. Впрочем, день будет сокращенным, так как он предпраздничный.