Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ

Сюжет ФСБ

Следователи белгородского управлением ФСБ собрали достаточно доказательств для обвинения гражданки Украины в шпионаже. Женщина «в интересах иностранного государства» собирала информацию о дислокации и работе Вооружённых сил РФ, чтобы потом передать её противнику.