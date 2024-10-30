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Posted 30 октября 2024, 13:33

Published 30 октября 2024, 13:33

Modified 30 октября 2024, 14:07

Updated 30 октября 2024, 14:07

Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ

Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ

30 октября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ФСБ
Следователи белгородского управлением ФСБ собрали достаточно доказательств для обвинения гражданки Украины в шпионаже. Женщина «в интересах иностранного государства» собирала информацию о дислокации и работе Вооружённых сил РФ, чтобы потом передать её противнику.

Её деятельность пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Ей предъявили обвинения по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).

Гражданка Украины из корыстных побуждений собирала и передавала информацию о месте расположения и работе подразделений российской армии.

Суд признал собранную доказательную базу достаточной для признания фигурантки виновной и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Женщина попыталась оспорить решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#ФСБ#Белгород#Шпионаж#ВС РФ
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