Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ

Posted 30 октября 2024, 13:33
Published 30 октября 2024, 13:33
Modified 30 октября 2024, 14:07
Updated 30 октября 2024, 14:07
Её деятельность пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Ей предъявили обвинения по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).
Гражданка Украины из корыстных побуждений собирала и передавала информацию о месте расположения и работе подразделений российской армии.
Суд признал собранную доказательную базу достаточной для признания фигурантки виновной и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Женщина попыталась оспорить решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.