Выручка «Почты России» за 9 месяцев выросла на 3%

На 10% увеличились доходы от доставки писем, в том числе и за счет увеличения на 26% гибридной и цифровой почты. Также значительно (на 61%) выросла выручка от услуг маркетплейсам. Сегодня более чем в 32 тысячах отделений можно получить заказы с «Авито», Ozon и «МегаМаркета». В сентябре «Почтой России» совместно с Wildberries было запущено 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях, сообщают Новые Известия.