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Posted 30 октября, 17:07

Published 30 октября, 17:07

Modified 30 октября, 17:07

Updated 30 октября, 17:07

Выручка «Почты России» за 9 месяцев выросла на 3%

Выручка «Почты России» за 9 месяцев выросла на 3%

30 октября 2024, 17:07
Фото: пресс-служба Почта России.
За 9 месяцев текущего года выручка «Почты России» выросла на 3% по сравнению с показателем прошлого года и составила 161 миллиард рублей. Этот результат был достигнут благодаря увеличению доходов от оказания услуг компаниям электронной торговли и почтовых услуг.

На 10% увеличились доходы от доставки писем, в том числе и за счет увеличения на 26% гибридной и цифровой почты. Также значительно (на 61%) выросла выручка от услуг маркетплейсам. Сегодня более чем в 32 тысячах отделений можно получить заказы с «Авито», Ozon и «МегаМаркета». В сентябре «Почтой России» совместно с Wildberries было запущено 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях, сообщают Новые Известия.

Также «Почта России» регулярно повышает качество обслуживания. Уже два миллиона человек воспользовались зонами самообслуживания, которые работают более чем в тысяче отделений. Данный сервис начал свою работу в апреле текущего года и позволил существенно сократить время, проводимое клиентами на почте. В том же месяце была запущена QR-идентификация, которой пользуются уже 6 миллионов человек.

Также с начала текущего года «Почта России» возобновила сотрудничество с 24 государствами. Теперь стабильное почтовое сообщение обеспечено с 152 странами. Также в августе текущего года была запущена услуга доставки посылок с наложенным платежом в Казахстан, Беларусь, Молдову и Армению.

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