Выручка «Почты России» за 9 месяцев выросла на 3%

Posted 30 октября, 17:07
Published 30 октября, 17:07
Modified 30 октября, 17:07
Updated 30 октября, 17:07
На 10% увеличились доходы от доставки писем, в том числе и за счет увеличения на 26% гибридной и цифровой почты. Также значительно (на 61%) выросла выручка от услуг маркетплейсам. Сегодня более чем в 32 тысячах отделений можно получить заказы с «Авито», Ozon и «МегаМаркета». В сентябре «Почтой России» совместно с Wildberries было запущено 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях, сообщают Новые Известия.
Также «Почта России» регулярно повышает качество обслуживания. Уже два миллиона человек воспользовались зонами самообслуживания, которые работают более чем в тысяче отделений. Данный сервис начал свою работу в апреле текущего года и позволил существенно сократить время, проводимое клиентами на почте. В том же месяце была запущена QR-идентификация, которой пользуются уже 6 миллионов человек.
Также с начала текущего года «Почта России» возобновила сотрудничество с 24 государствами. Теперь стабильное почтовое сообщение обеспечено с 152 странами. Также в августе текущего года была запущена услуга доставки посылок с наложенным платежом в Казахстан, Беларусь, Молдову и Армению.