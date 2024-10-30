Торжество труда: в Красненском районе отметили День работника сельского хозяйства

Posted 30 октября, 06:56
Published 30 октября, 06:56
Modified 30 октября, 06:58
Updated 30 октября, 06:58
Особое внимание уделили достижениям аграриев. Несмотря на сложные погодные условия, весенние заморозки и жаркое лето на территории Красненского района собрано свыше 68 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 35 центнеров с гектара, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и преданности делу тружеников села.
Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Александр Набоков. Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря ответственному подходу и отношению к своему делу всех работников аграрной сферы.
С ним солидарен и глава администрации Красненского района Александр Полторабатько.
— Отрадно, что продукция наших фермеров и ЛПХ является конкурентоспособной и нашла широкий круг потребителей. Все достижения — это результат работы наших тружеников. Я благодарен аграриям за их труд и упорство, — сказал Александр Фёдорович.
В рамках мероприятия были вручены награды. Среди награждённых 10 сотрудников компании «Сибагро». Они получили благодарности и почётные грамоты от главы администрации Красненского района.
У начальника сушильного комплекса растениеводческого подразделения Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Виталия Капустина вся трудовая деятельность связана с сельским хозяйством.
— Мне нравится моя работа. Я считаю её важной и нужной, потому что урожай на поле — это одно, а вот размещение и дальнейшее хранение — это уже совсем другое. И тут нужен особый подход, чтобы все труды не пошли насмарку, — рассказал Виталий.
На мероприятии сотрудники «Сибагро» организовали выставку-дегустацию мясной продукции. Красненцы познакомились с командой предприятия, еще больше узнали о специфике его деятельности, карьерных возможностях и открытых вакансиях.
Сотрудники в нарядных костюмах провели увлекательную викторину, посвящённую особенностям производства мяса. Довольны остались все — особенно юные участники праздника, которые получили в подарок сувениры от компании.
День работника сельского хозяйства — это не только праздник тех, кто связан с землей, но и напоминание о важной роли сельского труда в жизни общества. Красненский район вновь подтвердил свою приверженность высоким стандартам аграрной отрасли и готовность к новым достижениям в будущем.