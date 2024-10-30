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Posted 30 октября, 06:56

Published 30 октября, 06:56

Modified 30 октября, 06:58

Updated 30 октября, 06:58

Торжество труда: в Красненском районе отметили День работника сельского хозяйства

Торжество труда: в Красненском районе отметили День работника сельского хозяйства

30 октября 2024, 06:56
Фото: «Сибагро».
В Красненском районе прошло значимое мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это событие собрало представителей аграрной сферы, властей и местных жителей.

Особое внимание уделили достижениям аграриев. Несмотря на сложные погодные условия, весенние заморозки и жаркое лето на территории Красненского района собрано свыше 68 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 35 центнеров с гектара, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и преданности делу тружеников села.

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Александр Набоков. Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря ответственному подходу и отношению к своему делу всех работников аграрной сферы.

С ним солидарен и глава администрации Красненского района Александр Полторабатько.

— Отрадно, что продукция наших фермеров и ЛПХ является конкурентоспособной и нашла широкий круг потребителей. Все достижения — это результат работы наших тружеников. Я благодарен аграриям за их труд и упорство, — сказал Александр Фёдорович.

В рамках мероприятия были вручены награды. Среди награждённых 10 сотрудников компании «Сибагро». Они получили благодарности и почётные грамоты от главы администрации Красненского района.

Фото: «Сибагро»

У начальника сушильного комплекса растениеводческого подразделения Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Виталия Капустина вся трудовая деятельность связана с сельским хозяйством.

— Мне нравится моя работа. Я считаю её важной и нужной, потому что урожай на поле — это одно, а вот размещение и дальнейшее хранение — это уже совсем другое. И тут нужен особый подход, чтобы все труды не пошли насмарку, — рассказал Виталий.

На мероприятии сотрудники «Сибагро» организовали выставку-дегустацию мясной продукции. Красненцы познакомились с командой предприятия, еще больше узнали о специфике его деятельности, карьерных возможностях и открытых вакансиях.

Сотрудники в нарядных костюмах провели увлекательную викторину, посвящённую особенностям производства мяса. Довольны остались все — особенно юные участники праздника, которые получили в подарок сувениры от компании.

День работника сельского хозяйства — это не только праздник тех, кто связан с землей, но и напоминание о важной роли сельского труда в жизни общества. Красненский район вновь подтвердил свою приверженность высоким стандартам аграрной отрасли и готовность к новым достижениям в будущем.

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