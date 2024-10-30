Торжество труда: в Красненском районе отметили День работника сельского хозяйства

— Мне нравится моя работа. Я считаю её важной и нужной, потому что урожай на поле — это одно, а вот размещение и дальнейшее хранение — это уже совсем другое. И тут нужен особый подход, чтобы все труды не пошли насмарку, — рассказал Виталий.