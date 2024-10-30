Разовый конфликт или этническая проблема? Вспоминаем громкие истории с участием цыган

Posted 30 октября, 07:13
Published 30 октября, 07:13
Modified 30 октября, 07:15
Updated 30 октября, 07:15
23 октября 2024 года Елена Сарафанова, работавшая таксисткой, отправилась на заказ в «цыганский квартал» в Коркино. Позднее, как пишут местные СМИ, тело 40-летней женщины нашли недалеко от машины, а также обнаружили не менее четырёх колото-резаных ран в области груди. По официальной версии между Еленой и её 17-летним пассажиром возник конфликт, приведший к трагедии. У женщины остались двое детей — 11 и 15 лет.
Вечером 24 октября СК по Челябинской области опубликовал на своём сайте заявление о том, что сотрудники правоохранительных органов смогли найти и задержать 17-летнего подростка из цыганской диаспоры. Обвиняемый подросток оказался глухонемым. В следственный отдел парня доставил его же отец.
Позднее на улицы города вышло около 150 человек, возмущённых произошедшим, бездействием полиции и требованием наказать виновного в убийстве Елены Сарафановой. Толпу удалось разогнать не сразу. Двое мирных граждан, находившихся там, попали в больницу с травмами. Жители Коркино била окна в цыганских домах, также несколько из них подожгли. Сгорели ещё два авто. В общей сложности задержали 43 человека.
Также небольшая группа лиц отправилась вплотную к одному из домов в «цыганском квартале». Позже раздались выстрелы. С ранениями в больницу попали мужчины 37 лет и 29 лет. Стрелявшегося нашли. Им оказался 58-летний лидер проживающих на той территории цыган.
После произошедшего и похорон Елены Сарафановой, прошедших 26 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл собрание оперштаба, на котором поручил создать комплекс мер для «социализации» цыган, а также объявил начало проведения проверочных рейдов, в ходе которых задержали не менее двух десятков представителей народности.
«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Но рвётся там, где тонко — значит, у нас тонко. Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто покрывает это, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жёстко. Обращаюсь к силовому блоку. В первую очередь нужно проверить источники доходов этих граждан, другие преступления, нарушения, о которых говорят люди», — произнёс глава региона во время совещания.
После скандальных событий по некоторым медиа Курской области разошлась новость о том, что цыган из Коркино эвакуировали. К тому же, якобы те находятся под защитой и надзором УМВД по Курской области, согласно объявлению начальника управления по делам миграции в регионе Олега Казака.
Ответ на распространяющиеся сообщения опубликовали на официальном сайте УМВД. Там указано, что информация не является правдивой.
В Курской области также есть свои проблемы. Так, в конце июня, согласно информации «Курских Известий», на улице Карла Маркса в Курске на видеозапись попала компания подростков, состоявшая в основном из цыган, которые кричали и оскорбляли проходящих мимо людей. Кроме того, в сторону русских сыпались оскорбления. Позднее ребятами занялись в УМВД.
Некоторые белгородцы и их знакомые рассказали редакции Бел.Ру, что на курском автовокзале часто видели представителей этнической группы, которые подходили к ожидающим и пассажирам автобусов с различными просьбами. В основном это касалось финансовых средств. Однако в случаях отказа в просьбе не всегда всё заканчивалось без ссор. На подобное также жаловались и те, кто с этим столкнулся уже во время поездки, в самом автобусе. Одна из белгородок рассказала, что во время поездки ребёнок пытался залезть к ней в карман, а когда та сделала замечание, мать мальчика учинила скандал и сыпала угрозами.
О ней стало известно в начале октября этого года. К журналистам обратилась женщина из Старого Оскола. Она хотела найти пропавшего мужа. По её словам, мужчина находился в тот момент в Тульской области на заработках и перестал выходить на связь.
Как оказалось, он и ещё несколько человек находилась на ферме, где работали за бесплатно. Документы, деньги и телефоны у людей отобрали. Жили они в бараках, в антисанитарии, домой никого не отпускали.
Староосколец рассказал, что руководят всем цыгане, а у всех, кто стал бесплатной рабочей силой, история одна и та же: подошёл молодой парень и предложил работу. Сами же цыгане заверяли сотрудников правоохранительных органов, что у них имеются договоры и всё законно. Среди пострадавших был участник СВО:
«В средствах массовой информации сообщается, что в Тульской области владельцы фермы обманным путём заманивали местных жителей к себе в хозяйство, заставляли работать без оплаты труда и жить в антисанитарных условиях. Сообщается, что от противоправных действий фермеров пострадали десять человек, включая участника СВО».
Пожалуй, самая громкая история в Белгородской области, связанная с цыганами, произошла в 2018 году в селе Уразово, где местные жители вынудили выехать из населённого пункта всех проживавших там цыган. Это около полутысячи человек и двухсот семей.
Причиной этого, как и в Челябинской области, стало убийство. Однако в данном случае жертвой стала девочка 9 лет. Её тело обнаружили на следующий день после пропажи. Ещё через несколько дней нашли виновного мужчину, которым оказался 30-летний цыган. В преступлении он сознался. Произошедшее стало причиной ненависти не только по отношению к преступнику, но и ко всей местной общине, поэтому после окончания похорон ребёнка жители Уразово предупредили тех, что на то, чтобы покинуть населённый пункт мирно, у них есть несколько часов.
В село позже прибыли бойцы Росгвардии, которые защищали уезжающих цыган от обозлившейся толпы. В Уразово начались беспорядки и сгорели два пустых цыганских дома. Многие из эвакуировавшихся выехали в Шебекино. Также они заявили, что за содеянное того мужчину «разорвали бы сами».
«Полиция нас сопровождала. Местные нам дали несколько часов на сборы, угрожали убить, побили окна. Там остались огороды, хозяйство, куры, гуси, свиньи, собаки и кошки. Мы не знаем, что с ними», — рассказывали тогда бежавшие цыгане журналистам «Ъ».
Майори Немцуров, который на тот момент являлся валуйским цыганским бароном, в разговоре с журналистами вспоминал:
«Я считаюсь старшим среди цыган в Уразове. 2 августа, когда девочку похоронили, к моему дому пришли полицейские. Уезжайте, говорят, вас будут убивать, вам хана. Тогда я собрал всех своих цыган в своем дворе, пришли человек 500 с детьми. Когда я остался один в своем доме, около 09:00 утра к воротам пришли местные, человек 70–80, один разговаривал. Говорит: два часа тебе на сборы, иначе взорвем твой дом. Когда я попытался возразить, он ударил меня в челюсть. Я зашатался, но не упал. Ответил ему: я вас услышал. После этого собрался и уехал».
Позднее «Ъ» удалось поговорить с главой администрации на тот момент Алексеем Рожиным. Чиновник ответил, что цыгане неожиданно уехали сами, никто их не выгонял. Некоторые из белгородцев, которые находились с уехавшими в хороших отношениях, продолжали присматривать за оставленными домами.
Артур Квик, председатель Белгородской региональной общественной организации цыган, рассказал журналистке Бел.Ру, что после произошедшего взаимоотношения всё уже удалось уладить. В том числе с помощью собраний обеих сторон:
«Проходили концерты, постарались разрядить обстановку. Цыгане, которые тогда неделю жили в лесу, вернулись в свои дома и до сих пор там спокойно живут».
29 сентября в Старом Осколе задержали группу из семи цыган, которые представлялись местным жителям бойцами спецназа «Ахмат». Мужчины заявляли, что руководство выделяет им недостаточно денег, поэтому многие из бойцов вынуждены добывать их самостоятельно.
Так, задержанные крали технику, а после продавали её недалеко от местного торгового центра либо торговали возле трасс и частных домов. В общей сумме заработанного им хватило на покупку семи дорогих авто. Обнаруженное имущество подставных участников СВО и их самих передали Росгвардии. Позже мужчин доставили в отделение УМВД.
Согласно официальным данным, на момент переписи населения 2020 года в Белгородской области проживало как минимум 1543 человека, которые указали себя как цыгане.
Глава белгородской цыганской общины поделился, что сейчас в регионе проживают три этнические группы народа. Это крымские цыгане, русские цыгане и влахи. С 2022 года многие из них также покинули область.
Что касается произошедшего в Коркино, то Артур Квик считает, что масштабный этнический конфликт образовался из-за недостаточного внимания правительства Челябинской области, т. к. в подобные моменты очевидна вероятность того, что скопившееся напряжение и неприязнь, обязательно выльются наружу с большим давлением:
«В Белгородской области всегда идут навстречу. По каким-либо вопросам или конфликтам совместно с администрацией решаем всё мирно за круглым столом. Чего нельзя сказать о других регионах. Разумеется, „поджигатели“ не против цыган. Они дестабилизируют само конституционное право России, раскачивая страну изнутри. Сегодня цыгане — завтра ещё кто-то. Убийства, к сожалению, происходят каждый день. Но придавать такой оттенок, такой окрас тому, что произошло… Очень жаль эту женщину, двоих детей. Мы приносим глубокие соболезнования».