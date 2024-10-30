Разовый конфликт или этническая проблема? Вспоминаем громкие истории с участием цыган

Некоторые белгородцы и их знакомые рассказали редакции Бел.Ру, что на курском автовокзале часто видели представителей этнической группы, которые подходили к ожидающим и пассажирам автобусов с различными просьбами. В основном это касалось финансовых средств. Однако в случаях отказа в просьбе не всегда всё заканчивалось без ссор. На подобное также жаловались и те, кто с этим столкнулся уже во время поездки, в самом автобусе. Одна из белгородок рассказала, что во время поездки ребёнок пытался залезть к ней в карман, а когда та сделала замечание, мать мальчика учинила скандал и сыпала угрозами.