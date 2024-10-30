Пригодятся и зонтик, и шапка: чем удивит погода в ноябре

Posted 30 октября 2024, 12:42
Published 30 октября 2024, 12:42
Modified 30 октября 2024, 12:44
Updated 30 октября 2024, 12:44
С начала ноября температура начнёт постепенно снижаться, и погода будет облачной. В пятницу, 1-го числа, синоптики прогнозируют +11 °C днём и +8 °C ночью. Юго-западный ветер будет дуть до 9 м/с.
В субботу, 2 ноября, днём температура составит +10 °C. Ночью уже будет подмораживать до -2 °C. Ветер изменится незначительно. Ожидается дождь.
В воскресенье, 3 ноября, днём будет всего +4 °C. Ночью возможны небольшие осадки, даже снег. Температура воздуха составит 0 °C.
В понедельник, 4 ноября, будет облачно, небольшой дождь. Днём температура будет 6 °C, ночью довольно низкой и составит -2 °C.
Во вторник, 5 ноября, временами ожидаются небольшие осадки, возможен снег. Температура днём составит +1 °C.