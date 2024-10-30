Оренбуржец разработал бронекапсулу для защиты от осколков, её передадут в Белгород

Оренбургский волонтёр изготовил лёгкую защитную капсулу от осколков

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Как обеспечить безопасность машин, на которых эвакуируют раненых? Оренбургский волонтёр вместе с товарищами решили эту проблему и изготовили защитную бронекапсулу. Она должна помешать осколкам залететь в салон. Первые экземпляры передадут в Белгородскую область, пишут РИА «Новости».