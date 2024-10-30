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Posted 30 октября 2024, 14:40

Published 30 октября 2024, 14:40

Modified 30 октября 2024, 14:42

Updated 30 октября 2024, 14:42

Оренбуржец разработал бронекапсулу для защиты от осколков, её передадут в Белгород

30 октября 2024, 14:40

Оренбургский волонтёр изготовил лёгкую защитную капсулу от осколков

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Волонтёры
Как обеспечить безопасность машин, на которых эвакуируют раненых? Оренбургский волонтёр вместе с товарищами решили эту проблему и изготовили защитную бронекапсулу. Она должна помешать осколкам залететь в салон. Первые экземпляры передадут в Белгородскую область, пишут РИА «Новости».

Оренбургский волонтёр Алексей разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков, рассказала представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. Похожих изобретений на рынке ещё не было.

Разработка не перегружает автомобиль, легко устанавливается, собирается и превращается в мобильные бронезащиты. Броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова не оставляют на ней серьёзных повреждений.

Вмонтировать капсулу можно в любое авто: от «Оки» до комбайна. Первые направятся в Белгородскую область.

«Сейчас ищем, с кем можем наладить взаимодействие, чтобы защищать простых жителей в наиболее беспокойных материковых регионах, в которые постоянно прилетают БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области. Наше ПВО там работает хорошо, но осколки падают», — подчеркнул Алексей, говоря о своих партнёрах по подготовке и оборудованию машин в Ростовской области.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Разработка#Защита#Волонтёры#Белгород#Оренбург#СВО#Осколки#Бронекапсула
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