Как перестать ссориться с мужчиной раз и навсегда: 11 эффективных правил от психолога

Когда мы накапливаем обиды, проблемы остаются неразрешенными и рано или поздно могут «взрываться» по мелочам. Чтобы избежать этого, важно открыто говорить партнёру, что вас беспокоит. Например, если вас расстраивает, что он оставляет разбросанные вещи, скажите об этом в спокойной форме, не обвиняя его. Человек не умеет читать мысли, и лишь прямое общение позволяет устранить недопонимания.