Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменится

Posted 30 октября, 08:03
Published 30 октября, 08:03
Modified 30 октября, 08:05
Updated 30 октября, 08:05
Пять поездов, которые должны были отправляться 2 ноября, перенесли на следующие дни. Составы №7111, №7113 (Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород) и №7118, №7116 (Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1) поедут 3-го числа. А поезд №6236 Белгород — Ржава — 4 ноября.
На 4-е число с 3-го также перенесли поезда:
Наоборот, с 4 на 2 ноября перенесли:
Также полностью отменили поезд №6009 Разъезд 134 км — Белгород, который стоял в расписании на 4 ноября.