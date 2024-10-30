Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменится

В Белгородской области временно изменится график следования пригородных поездов

На ноябрьских праздниках пригородные поезда в Белгородской области будут ходить иначе. Из-за переноса выходных часть транспорта отправится в другие дни, а остальная — исчезнет из расписания полностью, сообщает региональный Минтранс.