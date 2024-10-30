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Posted 30 октября, 08:03

Published 30 октября, 08:03

Modified 30 октября, 08:05

Updated 30 октября, 08:05

В Белгородской области временно изменится график следования пригородных поездов

Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменится

30 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI.

В Белгородской области временно изменится график следования пригородных поездов

На ноябрьских праздниках пригородные поезда в Белгородской области будут ходить иначе. Из-за переноса выходных часть транспорта отправится в другие дни, а остальная — исчезнет из расписания полностью, сообщает региональный Минтранс.

Пять поездов, которые должны были отправляться 2 ноября, перенесли на следующие дни. Составы №7111, №7113 (Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород) и №7118, №7116 (Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1) поедут 3-го числа. А поезд №6236 Белгород — Ржава — 4 ноября.

На 4-е число с 3-го также перенесли поезда:

  • №7123 и №7125 (Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород);
  • №7126 и №7124 (Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1);
  • №6002 и №6001 (Белгород — Готня — Белгород).

Наоборот, с 4 на 2 ноября перенесли:

  • №6071 Разъезд134 км — Разумное;
  • №6074 Разумное — Белгород;
  • №6077 Белгород — Разумное;
  • №6078 Разумное — Разъезд 134 км;
  • №6013 Разъезд 134 км — Белгород;
  • № 6226 Белгород — Ржава.

Также полностью отменили поезд №6009 Разъезд 134 км — Белгород, который стоял в расписании на 4 ноября.

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