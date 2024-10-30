Гладков: в Белгороде открыли первую детскую секцию по водному поло

Posted 30 октября, 08:47
Published 30 октября, 08:47
Modified 30 октября, 08:49
Updated 30 октября, 08:49
Многие могут не знать, но в Белгородской области уже девять лет развивают водное поло — спорт на воде, в котором игроки, поделённые на две команды, должны забить как можно больше голов в ворота соперника.
Первую взрослую секцию открыли в Белгороде ещё в 2015 году, но вот детской не было. До начала октября текущего года. Её по запросу родителей организовали на базе спортшколы Олимпийского резерва №1.
Специализированных бассейнов для этого вида спорта в столице региона до сих пор нет, уточнил губернатор, но дети могут тренироваться в бассейнах спортшкол.