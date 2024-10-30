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Posted 30 октября, 08:47

Published 30 октября, 08:47

Modified 30 октября, 08:49

Updated 30 октября, 08:49

Тренировочное соревнование по водному поло в Белгороде

Гладков: в Белгороде открыли первую детскую секцию по водному поло

30 октября 2024, 08:47
Фото: bel.ru. Тренировочное соревнование по водному поло в Белгороде
Сюжет
Дети
Родители юных спортсменов обратились к губернатору с просьбой помочь детям «остаться на плаву» и организовать в областном центре секцию по водному поло. Запрос был услышан, группу сформировали на базе спортшколы Олимпийского резерва №1.

Многие могут не знать, но в Белгородской области уже девять лет развивают водное поло — спорт на воде, в котором игроки, поделённые на две команды, должны забить как можно больше голов в ворота соперника.

Первую взрослую секцию открыли в Белгороде ещё в 2015 году, но вот детской не было. До начала октября текущего года. Её по запросу родителей организовали на базе спортшколы Олимпийского резерва №1.

Специализированных бассейнов для этого вида спорта в столице региона до сих пор нет, уточнил губернатор, но дети могут тренироваться в бассейнах спортшкол.

Один бассейн, нет маленьких ворот: как развивается водное поло в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Дети#Спортшкола#Белгород#Хорошие новости#Секция водного поло#Ватерполо
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