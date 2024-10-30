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Posted 30 октября, 06:29

Published 30 октября, 06:29

Modified 30 октября, 06:31

Updated 30 октября, 06:31

Доплату от региона в отряде «Барс-Белгород» могут получить не все бойцы

Доплату от региона в отряде «Барс-Белгород» могут получить не все бойцы

30 октября 2024, 06:29
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Выплаты
Белгородка в вечернем прямом эфире спросила у губернатора, почему её муж вступил в добровольческий батальон «барсов» 26 сентября, но никаких выплат так до сих и не получил. Гладков рассказал о порядке получения средств.

Бойцам отряда «Барс-Белгород» платят единожды в месяц с 10-го по 20-е число.

Выплата состоит из двух условных частей. На одну выделяет средства Минобороны РФ, а на вторую — региональное правительство. Подробнее о том, как формируется сумма, губернатор рассказывал здесь.

Часть от региона можно получить только в том случае, если у бойца нет замечаний от командира и он отслужил в отряде полный месяц.

«Сейчас не могу дозвониться до финансовой службы подразделения, но, так понимаю, выплату за четыре дня сентября вашему мужу прибавят к зарплате за октябрь. Поэтому не переживайте, если нарушений с его стороны и замечаний от командира не было, региональную доплату он получит», — уточнил Гладков.
За содействие ВС РФ: бойцы отряда «Барс-Белгород» получат ещё одну доплату
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Выплаты#Вячеслав Гладков#СВО#Замечания#Барс-Белгород
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