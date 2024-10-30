Доплату от региона в отряде «Барс-Белгород» могут получить не все бойцы

Posted 30 октября, 06:29
Published 30 октября, 06:29
Modified 30 октября, 06:31
Updated 30 октября, 06:31
Бойцам отряда «Барс-Белгород» платят единожды в месяц с 10-го по 20-е число.
Выплата состоит из двух условных частей. На одну выделяет средства Минобороны РФ, а на вторую — региональное правительство. Подробнее о том, как формируется сумма, губернатор рассказывал здесь.
Часть от региона можно получить только в том случае, если у бойца нет замечаний от командира и он отслужил в отряде полный месяц.
«Сейчас не могу дозвониться до финансовой службы подразделения, но, так понимаю, выплату за четыре дня сентября вашему мужу прибавят к зарплате за октябрь. Поэтому не переживайте, если нарушений с его стороны и замечаний от командира не было, региональную доплату он получит», — уточнил Гладков.