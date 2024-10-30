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Posted 30 октября, 17:27

Published 30 октября, 17:27

Modified 30 октября, 17:29

Updated 30 октября, 17:29

Почему в Белгородской области о ракетной опасности чаще оповещают в Telegram?

Частные истории отдельных офицеров: почему не всегда есть сигнал о ракетной опасности

30 октября 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney.

Почему в Белгородской области о ракетной опасности чаще оповещают в Telegram?

Сюжет
СВО
Вячеслава Гладкова спросили, почему ПВОшники объявляют ракетную опасность, а сирены в Валуйках нет.

Глава региона ответил, что есть частные истории в отдельных Telegram-каналах, когда кто-то даёт оповещение о ракетной опасности раньше, чем приходит уведомление от РСЧС.

«Это частные истории отдельных офицеров — мы это знаем. Есть официальная ответственность Минобороны, МЧС, администрации, правительства области. В рамках наших полномочий всё сразу объявляем», — уточнил Гладков.

При этом системой ПВО всё определить невозможно. Часть летящих в Белгородскую область изделий не фиксируется системой ПВО, поэтому возникают ситуации, что не объявили ракетную опасность, а беспилотник сбили. Приграничье часто обстреливают из артиллерии, которая системой ПВО не фиксируется.

«С точки зрения плотности системы оповещения, мы, если не ошибаюсь, самая большая в Российской Федерации. Мы с вами очень много сделали в этом направлении», — подытожил губернатор.
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#Евгений Грицков#Система оповещения#СВО#Ракетная опасность#Жалобы губернатору
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