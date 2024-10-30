Частные истории отдельных офицеров: почему не всегда есть сигнал о ракетной опасности

При этом системой ПВО всё определить невозможно. Часть летящих в Белгородскую область изделий не фиксируется системой ПВО, поэтому возникают ситуации, что не объявили ракетную опасность, а беспилотник сбили. Приграничье часто обстреливают из артиллерии, которая системой ПВО не фиксируется.