Частные истории отдельных офицеров: почему не всегда есть сигнал о ракетной опасности

Posted 30 октября, 17:27
Published 30 октября, 17:27
Modified 30 октября, 17:29
Updated 30 октября, 17:29
Глава региона ответил, что есть частные истории в отдельных Telegram-каналах, когда кто-то даёт оповещение о ракетной опасности раньше, чем приходит уведомление от РСЧС.
«Это частные истории отдельных офицеров — мы это знаем. Есть официальная ответственность Минобороны, МЧС, администрации, правительства области. В рамках наших полномочий всё сразу объявляем», — уточнил Гладков.
При этом системой ПВО всё определить невозможно. Часть летящих в Белгородскую область изделий не фиксируется системой ПВО, поэтому возникают ситуации, что не объявили ракетную опасность, а беспилотник сбили. Приграничье часто обстреливают из артиллерии, которая системой ПВО не фиксируется.
«С точки зрения плотности системы оповещения, мы, если не ошибаюсь, самая большая в Российской Федерации. Мы с вами очень много сделали в этом направлении», — подытожил губернатор.