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Posted 29 октября, 12:34

Published 29 октября, 12:34

Modified 29 октября, 12:36

Updated 29 октября, 12:36

Вода с лимоном: действительно ли полезна и кому лучше отказаться? Отвечает диетолог

Вода с лимоном: действительно ли полезна и кому лучше отказаться? Отвечает диетолог

29 октября 2024, 12:34
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Вода
Вода с лимоном часто ассоциируется с рядом полезных свойств: от повышения иммунитета до улучшения пищеварения и выведения токсинов из организма. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала, кому будет полезно пить воду с лимоном, а кому лучше воздержаться от неё.

Чем полезна вода с лимоном?

  1. Антиоксиданты и витамин С. Лимон богат антиоксидантами и витамином С, которые поддерживают защитные функции организма и помогают нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов. Это делает напиток полезным для иммунитета и в целом способствует защите клеток. Регулярное употребление витамина С также способствует выработке коллагена, необходимого для здоровья кожи.

  2. Поддержка работы пищеварительной системы. Тёплая вода с лимоном, выпитая утром, может улучшить пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока. Она также помогает организму быстрее усваивать питательные вещества и способствует предотвращению запоров.

  3. Выведение токсинов и поддержка печени. Вода с лимоном имеет мягкий мочегонный эффект, способствующий выведению токсинов, а также поддерживает работу печени, помогая организму естественным образом очищаться.

  4. Профилактика камней в почках. Лимонная кислота способствует растворению кристаллов кальция в моче, что снижает вероятность образования камней в почках.

  5. Увлажнение и баланс электролитов. Лимоны содержат калий, важный для поддержания электролитного баланса, что особенно полезно для тех, кто активно занимается спортом.

  6. Поддержка кислотно-щелочного баланса. Несмотря на кислый вкус, лимон способствует ощелачиванию организма, что помогает сбалансировать уровень кислотности, особенно для людей с высоким потреблением мясных и углеводных продуктов.

Фото: Изображение Midjourney

Кому противопоказан напиток?

  1. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вода с лимоном не рекомендуется людям с гастритом, язвой желудка и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Кислота, содержащаяся в лимоне, может усилить раздражение слизистой оболочки желудка и спровоцировать дискомфорт.

  2. При рефлюксе и повышенной кислотности. Лимонная кислота способна вызвать повышенное выделение соляной кислоты, что может усугубить симптомы изжоги и привести к ухудшению состояния.

  3. Аллергикам. Лимон является аллергеном, и при повышенной чувствительности к цитрусовым его употребление может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до сыпи, отеков или затрудненного дыхания.

  4. Людям с чувствительной зубной эмалью. Лимонная кислота оказывает разрушающее действие на эмаль зубов, особенно при регулярном потреблении. В таком случае рекомендуется пить лимонную воду через трубочку и полоскать рот чистой водой.

  5. Не злоупотреблять, даже если нет противопоказаний. Для поддержания положительного эффекта достаточно одного стакана воды с лимоном в день. Избыток кислоты, как и воды, может привести к снижению пользы и даже вызвать дискомфорт.

В чем секрет пользы?

Как объясняет врач-диетолог Елена Соломатина, вода с лимоном помогает восполнить потерянную за ночь влагу, улучшая обмен веществ и придавая бодрости на весь день. При умеренном употреблении напиток может способствовать улучшению общего самочувствия, но важно помнить об индивидуальных особенностях организма.

Источник: 5-tv.ru

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