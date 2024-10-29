Вода с лимоном: действительно ли полезна и кому лучше отказаться? Отвечает диетолог

Posted 29 октября, 12:34
Published 29 октября, 12:34
Modified 29 октября, 12:36
Updated 29 октября, 12:36
Антиоксиданты и витамин С. Лимон богат антиоксидантами и витамином С, которые поддерживают защитные функции организма и помогают нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов. Это делает напиток полезным для иммунитета и в целом способствует защите клеток. Регулярное употребление витамина С также способствует выработке коллагена, необходимого для здоровья кожи.
Поддержка работы пищеварительной системы. Тёплая вода с лимоном, выпитая утром, может улучшить пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока. Она также помогает организму быстрее усваивать питательные вещества и способствует предотвращению запоров.
Выведение токсинов и поддержка печени. Вода с лимоном имеет мягкий мочегонный эффект, способствующий выведению токсинов, а также поддерживает работу печени, помогая организму естественным образом очищаться.
Профилактика камней в почках. Лимонная кислота способствует растворению кристаллов кальция в моче, что снижает вероятность образования камней в почках.
Увлажнение и баланс электролитов. Лимоны содержат калий, важный для поддержания электролитного баланса, что особенно полезно для тех, кто активно занимается спортом.
Поддержка кислотно-щелочного баланса. Несмотря на кислый вкус, лимон способствует ощелачиванию организма, что помогает сбалансировать уровень кислотности, особенно для людей с высоким потреблением мясных и углеводных продуктов.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вода с лимоном не рекомендуется людям с гастритом, язвой желудка и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Кислота, содержащаяся в лимоне, может усилить раздражение слизистой оболочки желудка и спровоцировать дискомфорт.
При рефлюксе и повышенной кислотности. Лимонная кислота способна вызвать повышенное выделение соляной кислоты, что может усугубить симптомы изжоги и привести к ухудшению состояния.
Аллергикам. Лимон является аллергеном, и при повышенной чувствительности к цитрусовым его употребление может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до сыпи, отеков или затрудненного дыхания.
Людям с чувствительной зубной эмалью. Лимонная кислота оказывает разрушающее действие на эмаль зубов, особенно при регулярном потреблении. В таком случае рекомендуется пить лимонную воду через трубочку и полоскать рот чистой водой.
Не злоупотреблять, даже если нет противопоказаний. Для поддержания положительного эффекта достаточно одного стакана воды с лимоном в день. Избыток кислоты, как и воды, может привести к снижению пользы и даже вызвать дискомфорт.
Как объясняет врач-диетолог Елена Соломатина, вода с лимоном помогает восполнить потерянную за ночь влагу, улучшая обмен веществ и придавая бодрости на весь день. При умеренном употреблении напиток может способствовать улучшению общего самочувствия, но важно помнить об индивидуальных особенностях организма.
Источник: 5-tv.ru