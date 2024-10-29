Вода с лимоном: действительно ли полезна и кому лучше отказаться? Отвечает диетолог

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вода с лимоном не рекомендуется людям с гастритом, язвой желудка и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Кислота, содержащаяся в лимоне, может усилить раздражение слизистой оболочки желудка и спровоцировать дискомфорт.

При рефлюксе и повышенной кислотности. Лимонная кислота способна вызвать повышенное выделение соляной кислоты, что может усугубить симптомы изжоги и привести к ухудшению состояния.

Аллергикам. Лимон является аллергеном, и при повышенной чувствительности к цитрусовым его употребление может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до сыпи, отеков или затрудненного дыхания.

Людям с чувствительной зубной эмалью. Лимонная кислота оказывает разрушающее действие на эмаль зубов, особенно при регулярном потреблении. В таком случае рекомендуется пить лимонную воду через трубочку и полоскать рот чистой водой.