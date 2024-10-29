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Posted 29 октября, 16:31

Published 29 октября, 16:31

Modified 29 октября, 16:32

Updated 29 октября, 16:32

Васильев и Соболев стали гостями подкаста «Не выходя из комнаты»

29 октября 2024, 16:31
25 октября зрители увидели свежий выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». В этот раз в студии появились Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

Ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин за полтора часа общения успели связаться с Максимом Кацем и обсудить инфоблогера Арсена Маркаряна. Николай поделился планами на предстоящие дебаты с Маркаряном и назвал их дату. Также участники затронули тему квадроберов, поговорили о «дыре размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, разногласиях внутри оппозиции и случае с Ириной Болгар.

В ходе разговора один из участников предложил Стасу Васильеву выбор: стать на два года иноагентом или вернуть свой YouTube-канал. Васильев ответил, что выбрал бы статус иноагента, если это позволит восстановить его канал, поскольку его доходы целиком зависят от подписчиков, среди которых много зрителей из стран Прибалтики и с Украины.

Эпизод подкаста «Не выходя из комнаты» за четыре дня собрал более 350 тысяч просмотров на платформе YouTube и в «VK Видео».

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