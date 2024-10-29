Васильев и Соболев стали гостями подкаста «Не выходя из комнаты»

В ходе разговора один из участников предложил Стасу Васильеву выбор: стать на два года иноагентом или вернуть свой YouTube-канал. Васильев ответил, что выбрал бы статус иноагента, если это позволит восстановить его канал, поскольку его доходы целиком зависят от подписчиков, среди которых много зрителей из стран Прибалтики и с Украины.