Васильев и Соболев стали гостями подкаста «Не выходя из комнаты»

Posted 29 октября, 16:31
Published 29 октября, 16:31
Modified 29 октября, 16:32
Updated 29 октября, 16:32
Ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин за полтора часа общения успели связаться с Максимом Кацем и обсудить инфоблогера Арсена Маркаряна. Николай поделился планами на предстоящие дебаты с Маркаряном и назвал их дату. Также участники затронули тему квадроберов, поговорили о «дыре размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, разногласиях внутри оппозиции и случае с Ириной Болгар.
В ходе разговора один из участников предложил Стасу Васильеву выбор: стать на два года иноагентом или вернуть свой YouTube-канал. Васильев ответил, что выбрал бы статус иноагента, если это позволит восстановить его канал, поскольку его доходы целиком зависят от подписчиков, среди которых много зрителей из стран Прибалтики и с Украины.
Эпизод подкаста «Не выходя из комнаты» за четыре дня собрал более 350 тысяч просмотров на платформе YouTube и в «VK Видео».