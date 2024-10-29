У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?

Отряд «Барс-Белгород» формируется из добровольцев в Белгородской области и находится под эгидой Министерства обороны РФ. Согласно последним данным, ежедневно от 15 до 20 человек подают заявки на вступление в его ряды. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить в региональном правительстве, сколько человек в настоящее время являются бойцами отряда «Барс-Белгород», сколько из них обеспечены одеждой и необходимой амуницией и сколько средств на это выделили.