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Posted 29 октября, 05:45

Published 29 октября, 05:45

Modified 29 октября, 05:45

Updated 29 октября, 05:45

У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?

У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?

29 октября 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
С появлением «Барса-Белгород» начала распространяться информация о том, что у бойцов теробороны якобы заберут форму и амуницию и передадут её участникам нового отряда. Журналисты Бел.Ру выяснили, соответствует ли это действительности.

Отряд «Барс-Белгород» формируется из добровольцев в Белгородской области и находится под эгидой Министерства обороны РФ. Согласно последним данным, ежедневно от 15 до 20 человек подают заявки на вступление в его ряды. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить в региональном правительстве, сколько человек в настоящее время являются бойцами отряда «Барс-Белгород», сколько из них обеспечены одеждой и необходимой амуницией и сколько средств на это выделили.

Однако власти нам сообщили, что контракт о пребывании в добровольческом формировании «Барс-Белгород» заключается между человеком и Минобороны РФ. Таким образом вопросы на данную тему не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области. За получением информации нам порекомендовали обратиться в Минобороны РФ.

Что касается информации о том, что у бойцов самообороны якобы заберут форму и амуницию и передадут её участникам нового отряда, в правительстве сообщили, что «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» является региональной структурой. Поэтому между «СООСП» и отрядом «Барс-Белгород» не может осуществляться передача формы и амуниции.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Добровольцы#Правительство#Эксклюзив#Министерство обороны#Форма#Отряд#Белгород#Минобороны#Тероборона#Амуниция#Барс-Белгород
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