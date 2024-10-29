У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?

Posted 29 октября, 05:45
Published 29 октября, 05:45
Modified 29 октября, 05:45
Updated 29 октября, 05:45
Отряд «Барс-Белгород» формируется из добровольцев в Белгородской области и находится под эгидой Министерства обороны РФ. Согласно последним данным, ежедневно от 15 до 20 человек подают заявки на вступление в его ряды. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить в региональном правительстве, сколько человек в настоящее время являются бойцами отряда «Барс-Белгород», сколько из них обеспечены одеждой и необходимой амуницией и сколько средств на это выделили.
Однако власти нам сообщили, что контракт о пребывании в добровольческом формировании «Барс-Белгород» заключается между человеком и Минобороны РФ. Таким образом вопросы на данную тему не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области. За получением информации нам порекомендовали обратиться в Минобороны РФ.
Что касается информации о том, что у бойцов самообороны якобы заберут форму и амуницию и передадут её участникам нового отряда, в правительстве сообщили, что «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» является региональной структурой. Поэтому между «СООСП» и отрядом «Барс-Белгород» не может осуществляться передача формы и амуниции.