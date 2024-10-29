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Posted 29 октября, 07:52

Published 29 октября, 07:52

Modified 29 октября, 07:54

Updated 29 октября, 07:54

Столько денег в мире нет: телеканалы в России требуют с Google 2 ундециллиона рублей

Столько денег в мире нет: телеканалы в России требуют с Google 2 ундециллиона рублей

29 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Штраф
Блокировка российских телеканалов на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google, обернулась для компании штрафом в 2 ундециллиона рублей. Первоначальная сумма, назначенная российским судом из-за невозврата доступа к каналам, продолжает расти, сообщает РБК.

Сейчас пострадавшими в судебном разбирательстве значатся 17 российских телеканалов. Среди них «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие, в том числе белгородское отделение), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

Их заблокировали после начала СВО в феврале 2022 года. Первыми под удар попали аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», а уже после RT, госканалы и другие. В июне того же года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» подало заявление на банкротство, которое удовлетворили в ноябре 2023-го.

Суд потребовал Google восстановить их каналы на платформе YouTube, в противном случае заплатить неустойку. Компания выплачивать штраф не стала, поэтому за каждый день ей начисляется дополнительный штраф — 100 тысяч рублей. Каждую неделю сумма удваивается, ограничений на размер штрафа нет.

Напомним, что относительно недавно популярный видеохостинг начали замедлять в России. Как это сказалось на числе пользователей — читайте в нашем материале.

История YouTube продолжается: пока его «замедляют», число пользователей растёт?
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#Валерия Колесникова#Общество#Штраф#Суд#Россия#Телеканалы#Блокировка#GOOGLE#Youtube#СВО
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