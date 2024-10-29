Столько денег в мире нет: телеканалы в России требуют с Google 2 ундециллиона рублей

Posted 29 октября, 07:52
Published 29 октября, 07:52
Modified 29 октября, 07:54
Updated 29 октября, 07:54
Сейчас пострадавшими в судебном разбирательстве значатся 17 российских телеканалов. Среди них «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие, в том числе белгородское отделение), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
Их заблокировали после начала СВО в феврале 2022 года. Первыми под удар попали аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», а уже после RT, госканалы и другие. В июне того же года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» подало заявление на банкротство, которое удовлетворили в ноябре 2023-го.
Суд потребовал Google восстановить их каналы на платформе YouTube, в противном случае заплатить неустойку. Компания выплачивать штраф не стала, поэтому за каждый день ей начисляется дополнительный штраф — 100 тысяч рублей. Каждую неделю сумма удваивается, ограничений на размер штрафа нет.
Напомним, что относительно недавно популярный видеохостинг начали замедлять в России. Как это сказалось на числе пользователей — читайте в нашем материале.