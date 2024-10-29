Столько денег в мире нет: телеканалы в России требуют с Google 2 ундециллиона рублей

Их заблокировали после начала СВО в феврале 2022 года. Первыми под удар попали аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», а уже после RT, госканалы и другие. В июне того же года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» подало заявление на банкротство, которое удовлетворили в ноябре 2023-го.