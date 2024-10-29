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Posted 29 октября, 14:45

Published 29 октября, 14:45

Modified 29 октября, 14:47

Updated 29 октября, 14:47

На белгородской улице обнаружили снаряд

Снаряд нашли на улице Белгорода. Что известно?

29 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI.

На белгородской улице обнаружили снаряд

Жители Белгорода обнаружили на улице предмет, похожий на боеприпас. О находке они сразу сообщили в службу спасения, а взрывотехники определили, что находкой является артиллерийский снаряд. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Сегодня, 29 октября, в Белгороде по улице Песчаная обнаружили боеприпас. Очевидцы сразу сообщили о находке в районный отдел полиции. На место выехали взрывотехники.

Специалисты выяснили, что взрывоопасный предмет относится к временам Великой Отечественной войны: белгородцы обнаружили один артиллерийский снаряд калибра 105 мм. Взрывотехники изъяли находку, отвезли на специальный полигон и там же ликвидировали.

В пресс-службе регионального МЧС напомнили, что при обнаружении боеприпаса или похожего на него подозрительного предмета необходимо сообщать о нём по телефону службы спасения.

Найденный артиллерийский снарядНайденный артиллерийский снаряд
Найденный артиллерийский снаряд. Фото: пресс-служба регионального МЧС
Белгородка пострадала от боеприпаса, который нашла у себя в огороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Мчс россии#Снаряд#Белгород#Великая отечественная
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