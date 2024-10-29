Снаряд нашли на улице Белгорода. Что известно?

На белгородской улице обнаружили снаряд

Жители Белгорода обнаружили на улице предмет, похожий на боеприпас. О находке они сразу сообщили в службу спасения, а взрывотехники определили, что находкой является артиллерийский снаряд. Подробности сообщили в региональном МЧС.