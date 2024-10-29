Снаряд нашли на улице Белгорода. Что известно?

Posted 29 октября, 14:45
Published 29 октября, 14:45
Modified 29 октября, 14:47
Updated 29 октября, 14:47
Сегодня, 29 октября, в Белгороде по улице Песчаная обнаружили боеприпас. Очевидцы сразу сообщили о находке в районный отдел полиции. На место выехали взрывотехники.
Специалисты выяснили, что взрывоопасный предмет относится к временам Великой Отечественной войны: белгородцы обнаружили один артиллерийский снаряд калибра 105 мм. Взрывотехники изъяли находку, отвезли на специальный полигон и там же ликвидировали.
В пресс-службе регионального МЧС напомнили, что при обнаружении боеприпаса или похожего на него подозрительного предмета необходимо сообщать о нём по телефону службы спасения.