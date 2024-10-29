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Posted 29 октября, 12:18

Published 29 октября, 12:18

Modified 29 октября, 12:20

Updated 29 октября, 12:20

Поездка в Москву

Семьи участников СВО посетили Москву по приглашению депутата Госдумы Никиты Румянцева

29 октября 2024, 12:18
Фото: Никита Румянцев. Поездка в Москву
Сюжет
Новости Белгорода
Одна из таких семей поделилась своей историей. Знакомство Анны и Романа произошло ещё в 90-е годы в общей компании друзей. На тот момент Роман ещё состоял в отношениях, но уже тогда при взгляде на их пару у Анны в голове проскочила мысль: «Я хочу, чтобы эта рука держала мою руку».

Через некоторое время Роман расстался со своей девушкой и вновь столкнулся с Анной. Молодые люди оказывали друг другу знаки внимания, после чего у них завязались серьёзные отношения.

В те годы Роман служил в милиции и был командирован в Чеченскую Республику в числе первых белгородцев. Сослуживцы и друзья Романа дают ему чёткую характеристику — «настоящий». Настоящий друг, настоящий товарищ, настоящий коллега. По возвращении домой в Краснояружский район Роман сделал Анне предложение, и они поженились.

В их семейном союзе появились на свет три прекрасные дочери. Дарья, самая старшая из девочек, получила образование историка, окончив Санкт-Петербургский государственный университет с отличием, 19-летняя Софья учится на дизайнера в Белгородском институте искусств. Самой младшей Елизавете в этом году исполнилось три года, и недавно она пошла в детский сад.

В августе 2022 года Роман отправился добровольцем на специальную военную операцию, где погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом мужества посмертно. О своём муже Анна говорит только с теплотой и гордостью. Роман был опорой для семьи, за ним она чувствовала себя, как за каменной стеной. Он всегда был готов прийти на выручку коллегам и друзьям, а также служил достойным примером своим детям, был заботливым сыном. Когда началась специальная военная операция, Роман внимательно следил за развитием событий и в первых рядах был готов направиться на фронт, чтобы помочь нашим военнослужащим.

Вместе со средней дочерью Софьей Анна отправилась в Москву по приглашению депутата Государственной Думы Никиты Румянцева. На приглашение откликнулись ещё 16 многодетных семей из Белгородской области. Для жён участников СВО и их детей была подготовлена специальная программа.

65 человек из Белгородской области сперва посетили знаменитый Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре. Гости были в восторге от представления. Затем белгородцы направились в Московский зоопарк, где встретились с депутатом Государственной Думы Никитой Румянцевым. Женщины и дети поблагодарили депутата за возможность посетить столицу и провести время с интересом и пользой.

Депутат Государственной Думы Никита Геннадьевич Румянцев:

«В эти выходные мы организовали поездку для многодетных семей военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в зоне специальной военной операции. Это семьи с непростой судьбой. Их мужья отдали свою жизнь, защищая нас, защищая нашу Родину! Я искренне уверен, что со своей стороны мы должны оказывать семьям героев всю возможную помощь и поддержку, ведь мы в неоплатном долгу перед ними!

При поддержке белгородского филиала фонда „Защитники Отечества“ мы пригласили все многодетные семьи участников СВО из Белгородской области посетить Москву с культурной программой. Откликнулись более 60 человек.

Это первая подобная поездка, которую мы организовали, но точно не последняя. Мы будем делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку и заботу этим семьям. Они должны чувствовать, что не одни. Мы вместе!».

В завершение дня белгородцы вместе с экскурсоводом направились на Красную площадь. Для многих это был первый визит на главную площадь страны, что несомненно стало одним из ярчайших впечатлений в столице Российской Федерации.

Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили МосквуСемьи участников СВО посетили Москву
Семьи участников СВО посетили Москву. Фото: Никита Румянцев
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