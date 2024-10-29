Семьи участников СВО посетили Москву по приглашению депутата Госдумы Никиты Румянцева

Posted 29 октября, 12:18
Published 29 октября, 12:18
Modified 29 октября, 12:20
Updated 29 октября, 12:20
Через некоторое время Роман расстался со своей девушкой и вновь столкнулся с Анной. Молодые люди оказывали друг другу знаки внимания, после чего у них завязались серьёзные отношения.
В те годы Роман служил в милиции и был командирован в Чеченскую Республику в числе первых белгородцев. Сослуживцы и друзья Романа дают ему чёткую характеристику — «настоящий». Настоящий друг, настоящий товарищ, настоящий коллега. По возвращении домой в Краснояружский район Роман сделал Анне предложение, и они поженились.
В их семейном союзе появились на свет три прекрасные дочери. Дарья, самая старшая из девочек, получила образование историка, окончив Санкт-Петербургский государственный университет с отличием, 19-летняя Софья учится на дизайнера в Белгородском институте искусств. Самой младшей Елизавете в этом году исполнилось три года, и недавно она пошла в детский сад.
В августе 2022 года Роман отправился добровольцем на специальную военную операцию, где погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом мужества посмертно. О своём муже Анна говорит только с теплотой и гордостью. Роман был опорой для семьи, за ним она чувствовала себя, как за каменной стеной. Он всегда был готов прийти на выручку коллегам и друзьям, а также служил достойным примером своим детям, был заботливым сыном. Когда началась специальная военная операция, Роман внимательно следил за развитием событий и в первых рядах был готов направиться на фронт, чтобы помочь нашим военнослужащим.
Вместе со средней дочерью Софьей Анна отправилась в Москву по приглашению депутата Государственной Думы Никиты Румянцева. На приглашение откликнулись ещё 16 многодетных семей из Белгородской области. Для жён участников СВО и их детей была подготовлена специальная программа.
65 человек из Белгородской области сперва посетили знаменитый Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре. Гости были в восторге от представления. Затем белгородцы направились в Московский зоопарк, где встретились с депутатом Государственной Думы Никитой Румянцевым. Женщины и дети поблагодарили депутата за возможность посетить столицу и провести время с интересом и пользой.
Депутат Государственной Думы Никита Геннадьевич Румянцев:
«В эти выходные мы организовали поездку для многодетных семей военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в зоне специальной военной операции. Это семьи с непростой судьбой. Их мужья отдали свою жизнь, защищая нас, защищая нашу Родину! Я искренне уверен, что со своей стороны мы должны оказывать семьям героев всю возможную помощь и поддержку, ведь мы в неоплатном долгу перед ними!
При поддержке белгородского филиала фонда „Защитники Отечества“ мы пригласили все многодетные семьи участников СВО из Белгородской области посетить Москву с культурной программой. Откликнулись более 60 человек.
Это первая подобная поездка, которую мы организовали, но точно не последняя. Мы будем делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку и заботу этим семьям. Они должны чувствовать, что не одни. Мы вместе!».
В завершение дня белгородцы вместе с экскурсоводом направились на Красную площадь. Для многих это был первый визит на главную площадь страны, что несомненно стало одним из ярчайших впечатлений в столице Российской Федерации.