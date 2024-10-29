Семьи участников СВО посетили Москву по приглашению депутата Госдумы Никиты Румянцева

В августе 2022 года Роман отправился добровольцем на специальную военную операцию, где погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом мужества посмертно. О своём муже Анна говорит только с теплотой и гордостью. Роман был опорой для семьи, за ним она чувствовала себя, как за каменной стеной. Он всегда был готов прийти на выручку коллегам и друзьям, а также служил достойным примером своим детям, был заботливым сыном. Когда началась специальная военная операция, Роман внимательно следил за развитием событий и в первых рядах был готов направиться на фронт, чтобы помочь нашим военнослужащим.