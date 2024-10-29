С ноября система комиссий и переводов в российских банках изменится. Чего ждать?

Posted 29 октября, 13:25
Published 29 октября, 13:25
Modified 29 октября, 13:26
Updated 29 октября, 13:26
Во-первых, теперь банки не смогут через систему быстрых платежей брать комиссию с переводов при оплате услуг детских садов, кружков, налогов, штрафов и так далее.
В настоящее время через СБП можно осуществлять платежи по бюджетным начислениям, например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Функционал системы планируют расширить, добавив возможность оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных.
Сами банки, отметили в ЦБ, комиссии регулятору за проведение таких платежей тоже не будут.
Во-вторых, теперь в пределах 100 тысяч рублей через СБП можно будет переводить деньги другим людям и пополнять кошельки без комиссии.
Недавно Центробанк также вновь повысил ключевую ставку — до 21%.