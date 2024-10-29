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Posted 29 октября, 13:25

Published 29 октября, 13:25

Modified 29 октября, 13:26

Updated 29 октября, 13:26

С ноября система комиссий и переводов в российских банках изменится. Чего ждать?

С ноября система комиссий и переводов в российских банках изменится. Чего ждать?

29 октября 2024, 13:25
Фото: Ася Шарапова. 1MI.
Сюжет
Налоги
С 1 ноября банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства, а лимит бесплатных переводов будет действовать и на операции с электронными кошельками. Подробности сообщил «Коммерсантъ».

Во-первых, теперь банки не смогут через систему быстрых платежей брать комиссию с переводов при оплате услуг детских садов, кружков, налогов, штрафов и так далее.

В настоящее время через СБП можно осуществлять платежи по бюджетным начислениям, например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Функционал системы планируют расширить, добавив возможность оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных.

Сами банки, отметили в ЦБ, комиссии регулятору за проведение таких платежей тоже не будут.

Во-вторых, теперь в пределах 100 тысяч рублей через СБП можно будет переводить деньги другим людям и пополнять кошельки без комиссии.

Недавно Центробанк также вновь повысил ключевую ставку — до 21%.

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#Валерия Колесникова#Экономика#Штрафы#Налоги#Комиссия#Россия#Банки#Детские сады
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