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Posted 29 октября, 07:30

Published 29 октября, 07:30

Modified 29 октября, 07:32

Updated 29 октября, 07:32

Рособрнадзор объявил 116 учебным заведениям Белгородской области предостережения

Рособрнадзор объявил 116 учебным заведениям Белгородской области предостережения

29 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Учреждения находится в 11 муниципалитетах региона. Поводом для объявления предостережений стала информация региональной прокуратуры, сообщили в Рособрнадзоре.

По информации ведомства, 116 учебным заведениям региона, которые находятся в 11 муниципалитетах (Белгород, Губкинский, Старооскольский, Яковлевский, Шебекинский округа, Красненский, Корочанский, Ровеньский, Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы), объявили предостережения из-за выявленных нарушений обязательных требований, касающихся документарной нагрузки на педагогов.

Решение стало результатом проверки, которую провела прокуратура области. Она указала на случаи, когда педагоги выполняли обязанности, не предусмотренные их должностными инструкциями, а также не соответствующие установленным перечням документации.

Согласно законодательству, перечень документов, которые должны готовить педагоги в процессе реализации образовательных программ, утверждает Министерство просвещения. К ним относятся рабочие программы, журналы с оценками, планы воспитательной работы и другие документы.

Однако проверка показала, что в некоторых учреждениях установлены избыточные требования к педагогам. Например, ведение дублирующих журналов успеваемости в разных форматах и отсутствие обязательных функций в должностных инструкциях.

В итоге учебные заведения получили предостережения о недопустимости таких нарушений.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Рособрнадзор#Педагоги#Белгород#Документация#Образовательные программы#Предостережения#Министерство просвещения
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