Рособрнадзор объявил 116 учебным заведениям Белгородской области предостережения

Posted 29 октября, 07:30
Published 29 октября, 07:30
Modified 29 октября, 07:32
Updated 29 октября, 07:32
По информации ведомства, 116 учебным заведениям региона, которые находятся в 11 муниципалитетах (Белгород, Губкинский, Старооскольский, Яковлевский, Шебекинский округа, Красненский, Корочанский, Ровеньский, Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы), объявили предостережения из-за выявленных нарушений обязательных требований, касающихся документарной нагрузки на педагогов.
Решение стало результатом проверки, которую провела прокуратура области. Она указала на случаи, когда педагоги выполняли обязанности, не предусмотренные их должностными инструкциями, а также не соответствующие установленным перечням документации.
Согласно законодательству, перечень документов, которые должны готовить педагоги в процессе реализации образовательных программ, утверждает Министерство просвещения. К ним относятся рабочие программы, журналы с оценками, планы воспитательной работы и другие документы.
Однако проверка показала, что в некоторых учреждениях установлены избыточные требования к педагогам. Например, ведение дублирующих журналов успеваемости в разных форматах и отсутствие обязательных функций в должностных инструкциях.
В итоге учебные заведения получили предостережения о недопустимости таких нарушений.