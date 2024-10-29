Родители жалуются на вторую смену в школе Старого Оскола

Posted 29 октября, 08:56
Published 29 октября, 08:56
Modified 29 октября, 08:58
Updated 29 октября, 08:58
Жительница Старого Оскола рассказала, что ученики школы №21 вынуждены учиться во вторую смену в другом учебном заведении. Связано это с капитальным ремонтом первого учреждения. Однако такой формат неудобен не только ученикам, но и их родителям.
«Это вообще как? Неужели нет никаких способов, чтобы дети учились в первую смену?» — задала вопрос белгородка.
На вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, проблему действительно решить можно посредством обучения в первую смену в старой школе. Но тогда придётся отказаться от капитального ремонта.
«У нас с вами два варианта: на время ремонта распределяем детей в другую школу, где они занимаются во вторую смену, или не проводим капитальный ремонт. К сожалению, других вариантов у нас нет», — объяснил Гладков.
Глава региона попросил родителей отнестись к ситуации с пониманием и отметил, что обновлённая школа оправдает временные неудобства.