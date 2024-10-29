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Posted 29 октября, 08:56

Published 29 октября, 08:56

Modified 29 октября, 08:58

Updated 29 октября, 08:58

Родители жалуются на вторую смену в школе Старого Оскола

Родители жалуются на вторую смену в школе Старого Оскола

29 октября 2024, 08:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
Ученики старооскольской школы, находящейся на капремонте, вынуждены обучаться в другом заведении во вторую смену. Такой вариант не очень их устраивает, однако придётся потерпеть, отметил в прямом эфире губернатор.

Жительница Старого Оскола рассказала, что ученики школы №21 вынуждены учиться во вторую смену в другом учебном заведении. Связано это с капитальным ремонтом первого учреждения. Однако такой формат неудобен не только ученикам, но и их родителям.

«Это вообще как? Неужели нет никаких способов, чтобы дети учились в первую смену?» — задала вопрос белгородка.

На вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, проблему действительно решить можно посредством обучения в первую смену в старой школе. Но тогда придётся отказаться от капитального ремонта.

«У нас с вами два варианта: на время ремонта распределяем детей в другую школу, где они занимаются во вторую смену, или не проводим капитальный ремонт. К сожалению, других вариантов у нас нет», — объяснил Гладков.

Глава региона попросил родителей отнестись к ситуации с пониманием и отметил, что обновлённая школа оправдает временные неудобства.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Школа#Капремонт школы#Вячеслав Гладков#Ученики
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