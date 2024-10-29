Проблемный подземный переход на «Спутнике» в Белгороде полностью демонтировали

Переход регулярно затапливался грунтовыми водами, а откачка не помогала. Решили его вовсе законсервировать. Когда поняли, что спасти «подземку» не получится, сообщили, что собираются её демонтировать. Рассчитывали, что на это уйдёт порядка 3 млн рублей.