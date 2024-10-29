Проблемный подземный переход на «Спутнике» в Белгороде полностью демонтировали

Posted 29 октября, 14:54
Published 29 октября, 14:54
Modified 29 октября, 14:56
Updated 29 октября, 14:56
Аварийный подземный переход на Магистральной наконец-то демонтировали. Эксперты оценили конструкцию и приняли решение, что несущие элементы слишком сильно повреждены.
Переход регулярно затапливался грунтовыми водами, а откачка не помогала. Решили его вовсе законсервировать. Когда поняли, что спасти «подземку» не получится, сообщили, что собираются её демонтировать. Рассчитывали, что на это уйдёт порядка 3 млн рублей.
Эксперты будут и дальше следить за состоянием конструкций, а пешеходы будут теперь пользоваться зеброй в 150 метрах от бывшего подземного перехода.