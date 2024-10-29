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Posted 29 октября, 14:54

Published 29 октября, 14:54

Modified 29 октября, 14:56

Updated 29 октября, 14:56

Проблемный подземный переход на «Спутнике» в Белгороде полностью демонтировали

Проблемный подземный переход на «Спутнике» в Белгороде полностью демонтировали

29 октября 2024, 14:54
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова.
Сюжет
Новости Белгорода
Завершились демонтажные работы «подземки» на ТЦ «Спутник», сообщил мэр Валентин Демидов. Он не эксплуатировался и был закрыт уже несколько лет.

Аварийный подземный переход на Магистральной наконец-то демонтировали. Эксперты оценили конструкцию и приняли решение, что несущие элементы слишком сильно повреждены.

Переход регулярно затапливался грунтовыми водами, а откачка не помогала. Решили его вовсе законсервировать. Когда поняли, что спасти «подземку» не получится, сообщили, что собираются её демонтировать. Рассчитывали, что на это уйдёт порядка 3 млн рублей.

Эксперты будут и дальше следить за состоянием конструкций, а пешеходы будут теперь пользоваться зеброй в 150 метрах от бывшего подземного перехода.

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#Валерия Колесникова#Пешеходы#Переход#Новости Белгорода#Магистральная#Затопление#Белгород#Демонтаж#ТЦ Спутник
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