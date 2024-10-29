Правительство РФ спишет Белгородской области долг в более чем 100 млн рублей

Posted 29 октября, 14:44
Published 29 октября, 14:44
Modified 29 октября, 14:46
Updated 29 октября, 14:46
Из документа следует, что задолженность Белгородской области, которая будет погашена, составила 100 млн 411 тыс. 741 рубль. Общий списываемый долг по всем субъектам Российской Федерации превысил 25,9 млрд рублей.
Как и ожидалось, наибольшая сумма долга приходится на Московскую область — 14,1 млрд рублей. Наименьший долг из списка спишут у Республики Коми — всего 2,1 млн рублей.
Кроме того, долги простят республикам Башкортостан, Карелии, Татарстан, Хакасии, Удмуртской и Чувашской, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому и Ставропольскому краям, а также Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.