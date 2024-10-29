bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 14:44

Published 29 октября, 14:44

Modified 29 октября, 14:46

Updated 29 октября, 14:46

Правительство РФ спишет Белгородской области долг в более чем 100 млн рублей

Правительство РФ спишет Белгородской области долг в более чем 100 млн рублей

29 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Правительство РФ
Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение, которым списало задолженности 25 субъектам. Среди них есть и Белгородская область. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из документа следует, что задолженность Белгородской области, которая будет погашена, составила 100 млн 411 тыс. 741 рубль. Общий списываемый долг по всем субъектам Российской Федерации превысил 25,9 млрд рублей.

Как и ожидалось, наибольшая сумма долга приходится на Московскую область — 14,1 млрд рублей. Наименьший долг из списка спишут у Республики Коми — всего 2,1 млн рублей.

Кроме того, долги простят республикам Башкортостан, Карелии, Татарстан, Хакасии, Удмуртской и Чувашской, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому и Ставропольскому краям, а также Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.

Повреждённые ВСУ «Луч» и «Белгород-Арену» восстановят за счёт средств правительства
Узнать подробнее
Читайте также:
Правительство частично компенсирует простой предприятий в белгородском приграничьеРежим СЭЗ в Белгородской области: кто подпадает и каковы требования?«Будем обращаться в Минфин»: власти РФ в курсе потребностей Белгородской области
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Правительство#Задолженность#Россия#Правительство РФ#Списание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика