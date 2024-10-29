Правительство РФ спишет Белгородской области долг в более чем 100 млн рублей

Кроме того, долги простят республикам Башкортостан, Карелии, Татарстан, Хакасии, Удмуртской и Чувашской, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому и Ставропольскому краям, а также Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.