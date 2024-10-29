Один из бывших ректоров БелГу ушёл из жизни

Глава региона добавил, что благодаря его управленческим способностям, научному потенциалу и стратегическому видению, коллектив профессоров и преподавателей смог создать прочный фундамент, на котором был построен БелГУ как значимый научно-образовательный центр как в России, так и за её пределами.