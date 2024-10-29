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Posted 29 октября, 17:18

Published 29 октября, 17:18

Modified 29 октября, 17:20

Updated 29 октября, 17:20

Один из бывших ректоров БелГу ушёл из жизни

Один из бывших ректоров БелГу ушёл из жизни

29 октября 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
История
Речь идёт о Николае Васильевиче Камышанченко. Об уходе почётного профессора сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

На 88-м году жизни скончался Николай Васильевич Камышанченко — почётный профессор Белгородского государственного университета, доктор физико-математических наук и руководитель, который на протяжении 12 лет возглавлял НИУ «БелГу».

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

По словам губернатора, его уход стал огромной утратой для Белгородской земли. Николай Васильевич был одним из основателей Белгородского государственного университета.

Глава региона добавил, что благодаря его управленческим способностям, научному потенциалу и стратегическому видению, коллектив профессоров и преподавателей смог создать прочный фундамент, на котором был построен БелГУ как значимый научно-образовательный центр как в России, так и за её пределами.

Выражаю свои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и единомышленникам Николая Васильевича. Его память навсегда останется в истории нашего региона и в наших сердцах.
Вячеслав Гладков

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#Кристина Семенчук#БелГУ#Профессор#История#Регион#Соболезнования#Белгород#Вячеслав Гладков
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