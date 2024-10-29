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Posted 29 октября, 12:19

Published 29 октября, 12:19

Modified 29 октября, 12:21

Updated 29 октября, 12:21

Светлана Козина

Курской волонтёрке поступают угрозы от ЦИПсО после съёмок на Первом канале

29 октября 2024, 12:19
Фото: «Курские известия». Светлана Козина
Руководительница Группы помощи бездомным и нуждающимся в Курской области Светлана Козина недавно приняла участие в программе «АнтиФейк» на Первом канале. Обратную связь она получила, но явно не ту, что ожидала, сообщают «Курские известия».

После съёмок соцсети Светланы заполонили угрозы, злоумышленники десятки раз пытались получить доступ к её аккаунтам, а на телефон приходили СМС с кодом для банков, которых у неё даже нет. Пытались взломать и личные кабинеты в приложениях.

«Обрушился гнев ЦИПсО» на волонтёрку ещё до участия в программе. С её видео делали фейки, накладывая другой звук.

Светлана считает, что делает всё правильно, если к ней проявляют такой интерес, пусть и неприятный. Комментарий у неё пытались взять многочисленные иностранные СМИ и издания-иноагенты.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Благотворительность#Первый канал#Угрозы#Ципсо#Волонтерство
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