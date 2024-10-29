Курской волонтёрке поступают угрозы от ЦИПсО после съёмок на Первом канале

Posted 29 октября, 12:19
Published 29 октября, 12:19
Modified 29 октября, 12:21
Updated 29 октября, 12:21
После съёмок соцсети Светланы заполонили угрозы, злоумышленники десятки раз пытались получить доступ к её аккаунтам, а на телефон приходили СМС с кодом для банков, которых у неё даже нет. Пытались взломать и личные кабинеты в приложениях.
«Обрушился гнев ЦИПсО» на волонтёрку ещё до участия в программе. С её видео делали фейки, накладывая другой звук.
Светлана считает, что делает всё правильно, если к ней проявляют такой интерес, пусть и неприятный. Комментарий у неё пытались взять многочисленные иностранные СМИ и издания-иноагенты.