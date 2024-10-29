Курской волонтёрке поступают угрозы от ЦИПсО после съёмок на Первом канале

После съёмок соцсети Светланы заполонили угрозы, злоумышленники десятки раз пытались получить доступ к её аккаунтам, а на телефон приходили СМС с кодом для банков, которых у неё даже нет. Пытались взломать и личные кабинеты в приложениях.