Глава белгородской цыганской общины прокомментировал события в Коркино

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Три группы цыган в Белгородской области Чем занимаются цыгане в Белгородской области В Уразово после конфликта неделю жили в лесу «Звонят со всей России — боятся за своих детей» Цыгане считают Россию Родиной Цыгане и СВО

Не так давно в Коркино произошёл конфликт на национальной почве. Журналисты Бел.Ру выяснили, как это повлияло на жизнь цыган в Белгородской области и почему они боятся за жизнь своих детей.

На наши вопросы ответил председатель Белгородской региональной общественной организации цыган, советник по делам национальностей при губернаторе Белгородской области и вице-президент ФНКА цыган России Артур Квик. Три группы цыган в Белгородской области Как рассказал журналистам Бел.Ру Артур Квик, на сегодняшний день в Белгородской области проживает порядка тысячи цыган. Это представители трёх этнических групп — крымские цыгане, русские цыгане и влахи. Последняя группа является самой многочисленной на территории региона. С началом СВО некоторые цыгане Белгородской области, как и местные жители, уехали за пределы региона. При этом массового оттока не наблюдается. Чем занимаются цыгане в Белгородской области В Белгородской области, в основном, цыгане занимаются сбором и сдачей металлолома. Есть строители. У кого-то свой бизнес — магазины, пункты прокатов, такси. Кроме этого, например, в Борисовском районе цыгане занимаются скотоводством. В Уразово после конфликта неделю жили в лесу Комментируя события в Коркино, Артур Квик напомнил, что в Белгородской области произошла аналогичная ситуация, а именно в Уразово. Однако в регионе властям, местным жителям и представителям диаспоры удалось найти точки соприкосновения и не дать очагу ненависти разрастить. После этого были сходы с местными жителями, проходили концерты, постарались разрядить обстановку. Цыгане, которые тогда неделю жили в лесу, вернулись в свои дома и до сих пор там спокойно живут. Артур Квик «Звонят со всей России — боятся за своих детей» По словам главы региональной цыганской общины, в связи с событиями, которые произошли в Коркино, говорить об общем фоне отношения к цыганам трудно. Настроения в обществе полярные. Цыгане напряглись. Звонят со всей России, боятся за своих детей. Всё, что происходит в интернете, комментарии, они бесчеловечны. Это страшно. Сейчас ситуация по цыганам достаточно взрывоопасная. Вспоминаются малейшие обиды. Провокаторов много. Они объединяют народ против вселенского зла в лице цыган. Я не выгораживаю преступника, у него есть фамилия, адрес, должно быть соответствующее наказание. Причём здесь национальность, вероисповедание и т. д.? Вот это странно, мы как бы вне законов России. Артур Квик Артур Квик отметил, что виной ситуации в Коркино стало недостаточное внимание местных властей к происходящим событиям. В Белгородской области всегда идут навстречу. По каким-либо вопросам или конфликтам совместно с администрацией решаем всё мирно за круглым столом. Чего нельзя сказать о других регионах. Артур Квик Глава белгородской цыганской общины также добавил, что недостаточное внимание к проблематике приводит к конфликтам, а многолетнее длящееся напряжение даёт выход. Разумеется, «поджигатели» не против цыган. Они дестабилизируют само конституционное право России, раскачивая страну изнутри. Сегодня цыгане — завтра ещё кто-то. Убийства, к сожалению, происходят каждый день. Но придавать такой оттенок, такой окрас тому, что произошло… Очень жаль эту женщину, двоих детей. Мы приносим глубокие соболезнования. В то же время понимаем, что следствие не закончено, вина глухонемого ребёнка не доказана. Сама конфликтная ситуация под вопросом: «Как можно было ругаться с глухонемым человеком?». Вопросов пока больше. Само существование цыган в этом городке под вопросом. Артур Квик Цыгане считают Россию Родиной Артур Квик также рассказал, что сейчас напряглись практически все цыгане. Я тоже боюсь за своих детей. Мне очень страшно, потому что только по национальным признакам могут причинить зло. Страшно. Артур Квик Глава региональной цыганской общины добавил, что сейчас вместе с федеральным агентством по делам национальности, правоохранителями, законодателями идёт работа, обсуждаются пути взаимодействия. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы признать цыган коренными жителями России. По историческим данным, мы уже 500 лет в России. Это гораздо раньше, чем присоединились жители крайнего Севера, Кавказа. Пора бы придать статус. Многие пытаются нас депортировать, не понимая, что здесь наша история, наши предки. Мы считаем Россию Родиной. Артур Квик Цыгане и СВО Артур Квик рассказал, что много цыган служат в зоне СВО и им очень тяжело наблюдать за происходящей ситуацией. Мы со своей стороны практически в каждом регионе собираем гуманитарную помощь. Мы — патриоты нашей родины. Мы видим и знаем, что происходит на Западе. Мы не согласны с той политикой, которую они ведут. Мы любим Россию и будем её защищать. Но отношение к нам, к сожалению, непонятно. Хотелось бы более чёткой позиции федеральных властей на этот счёт. Артур Квик Цыгане из Коркино «эвакуируются» в Курскую область? В МВД сделали заявление Узнать подробнее Читайте также: Белгородец попал в рабство к цыганам, а стоимость проезда всё же увеличат? Деструктивные стереотипы о цыганах развенчали в Белгороде