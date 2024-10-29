Гладков объяснил необходимость закупки квадроциклов для белгородского приграничья

Posted 29 октября, 16:30
Published 29 октября, 16:30
Modified 29 октября, 16:32
Updated 29 октября, 16:32
Во время прямого эфира к губернатору обратился белгородец Владимир. Он поинтересовался: «Как повлияют скутеры и квадроциклы на оперативность работы глав поселений? Особенно зимой, когда холодно, не разгонишься».
Гладков отметил, что возникают сложные ситуации, когда есть раненные, погибшие, возникает срочная необходимость доставить продукты, когда все доступные каналы транспортной коммуникации отсутствуют. В этом случае скутеры и квадроциклы — это тот транспорт, который позволяет максимально быстро и относительно незаметно двигаться.
Мы на примере скутеров убедились, что они достаточно эффективны. Каждая человеческая жизнь для нас бесценна. Мы ищем варианты. Это, конечно, не решает все проблемы, но это хорошее подспорье для текущей оперативной деятельности глав сельских поселений приграничья, где крайне сложная оперативная обстановка.
Вячеслав Гладков
Напомним, всего к наступлению холодов для белгородского приграничья приобрели 35 квадроциклов. Пока неизвестно, кому именно они достанутся. Это обсудят с главами сельских поселений.