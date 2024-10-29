Гладков объяснил необходимость закупки квадроциклов для белгородского приграничья

Гладков отметил, что возникают сложные ситуации, когда есть раненные, погибшие, возникает срочная необходимость доставить продукты, когда все доступные каналы транспортной коммуникации отсутствуют. В этом случае скутеры и квадроциклы — это тот транспорт, который позволяет максимально быстро и относительно незаметно двигаться.