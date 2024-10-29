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Posted 29 октября, 09:24

Published 29 октября, 09:24

Modified 29 октября, 09:26

Updated 29 октября, 09:26

Должок остался: белгородский ЦЭБ не всё взыскал с «Еврологистика»

Должок остался: белгородский ЦЭБ не всё взыскал с «Еврологистика»

29 октября 2024, 09:24
Фото: Станислав Шемелов. 1MI.
Сюжет
Мусор
Арбитражный суд Белгородской области отказал ЦЭБу во взыскании 4,4 млн рублей с уже бывшего транспортировщика мусора «Экотранса», сообщает «Коммерсантъ». Изначально регоператор заявлял сумму в 3,6 млн.

В начале ЦЭБ требовал 3,6 миллиона рублей. Позже сумма увеличилась: задолженность в размере 2,3 миллиона, считает регоператор, образовалась по договору на вывоз твёрдых коммунальных отходов с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Ещё 2,1 миллиона составила пеня за период с 11 октября 2022 года по 31 июля 2024 года.

В марте компания «Экотранс» успешно взыскала с регионального оператора задолженность по одному из контрактов в размере 43,8 миллиона рублей. А в январе сумма взысканий по нескольким договорам на транспортировку отходов составила 145 миллионов рублей.

Центр экологической безопасности подал апелляцию на решение по январскому спору, она ещё находится на рассмотрении.

Недавно «Экотранс» вернулся на рынок после того, как «Еврологистик» из-за проблем со спецтехникой стал триггером для мусорной проблемы в регионе.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Мусор#Экотранс#Белгород#Центр Экологической Безопасности#Еврологистик
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