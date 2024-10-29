Должок остался: белгородский ЦЭБ не всё взыскал с «Еврологистика»

В начале ЦЭБ требовал 3,6 миллиона рублей. Позже сумма увеличилась: задолженность в размере 2,3 миллиона, считает регоператор, образовалась по договору на вывоз твёрдых коммунальных отходов с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Ещё 2,1 миллиона составила пеня за период с 11 октября 2022 года по 31 июля 2024 года.