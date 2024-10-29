«Бобровая Луна» появится на небе в середине ноября

Posted 29 октября, 13:28
Published 29 октября, 13:28
Modified 29 октября, 13:30
Updated 29 октября, 13:30
В ночь с 15 на 16 ноября жители России смогут увидеть в небе необычное явление, которое прозвали «Бобровой Луной». В этот момент спутник приблизится к Земле на 357 428 км.
На деле «Бобровая Луна» относится к суперлуниям, поэтому будет ярче и крупнее обычного полнолуния. Наиболее удачное время для наблюдения — 16 ноября в 00:29 по Москве. Заметить явление можно будет невооружённым глазом.
Такое название явление получило из-за индейских племён, которые таким образом отражали особенности определённого месяца. Так, в ноябре бобры строят платины и запасаются едой.