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Posted 29 октября, 13:28

Published 29 октября, 13:28

Modified 29 октября, 13:30

Updated 29 октября, 13:30

«Бобровая Луна» появится на небе в середине ноября

«Бобровая Луна» появится на небе в середине ноября

29 октября 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.
В середине ноября жители России увидят на небе явление под названием «Бобровая Луна». Чтобы увидеть спутник, не понадобится какое-либо дополнительное оборудование, отметили журналисты РБК.

В ночь с 15 на 16 ноября жители России смогут увидеть в небе необычное явление, которое прозвали «Бобровой Луной». В этот момент спутник приблизится к Земле на 357 428 км.

На деле «Бобровая Луна» относится к суперлуниям, поэтому будет ярче и крупнее обычного полнолуния. Наиболее удачное время для наблюдения — 16 ноября в 00:29 по Москве. Заметить явление можно будет невооружённым глазом.

Такое название явление получило из-за индейских племён, которые таким образом отражали особенности определённого месяца. Так, в ноябре бобры строят платины и запасаются едой.

В четверг белгородцы увидят особенно большую Луну
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#Александра Склярова#Общество#Луна#Явление#Бобровая луна
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