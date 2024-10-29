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Posted 29 октября, 13:27

Published 29 октября, 13:27

Modified 29 октября, 13:29

Updated 29 октября, 13:29

Завод в Старом Осколе

Белгородский завод металлоконструкций обанкротился из-за долга перед кредиторами

29 октября 2024, 13:27
Фото: «Яндекс.Карты». Завод в Старом Осколе
Сюжет
Банкротство
Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом старооскольское предприятие АО «Завод металлоконструкций — Экон». Сумма долга составила не менее 139 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В апреле 2024 года компания «Наста-Групп» из Екатеринбурга подала банкротский иск против предприятия. Сумма исковых требований составила 75,5 млн рублей. В прошлом году «Наста» уже судилась с «Этоном» из-за неисполнения заводом своих обязательств по договору.

Позже к делу присоединилось ещё одна екатеринбургская организация — ООО «Мир». Сумма требований от него составила 22,9 млн рублей.

В августе и сентябре в реестр требований кредиторов были включены долги перед региональным управлением Федеральной налоговой службы на общую сумму 40,7 млн рублей.

АО «Завод металлоконструкций — Экон» было зарегистрировано в Старом Осколе в 1992 году. Занималось производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. До процедуры банкротства генеральным директором был Армен Алоян, с 27 октября конкурсным управляющим является Рустам Асгаров.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Банкротство#Завод металлоконструкций
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