Белгородский завод металлоконструкций обанкротился из-за долга перед кредиторами

Posted 29 октября, 13:27
Published 29 октября, 13:27
Modified 29 октября, 13:29
Updated 29 октября, 13:29
В апреле 2024 года компания «Наста-Групп» из Екатеринбурга подала банкротский иск против предприятия. Сумма исковых требований составила 75,5 млн рублей. В прошлом году «Наста» уже судилась с «Этоном» из-за неисполнения заводом своих обязательств по договору.
Позже к делу присоединилось ещё одна екатеринбургская организация — ООО «Мир». Сумма требований от него составила 22,9 млн рублей.
В августе и сентябре в реестр требований кредиторов были включены долги перед региональным управлением Федеральной налоговой службы на общую сумму 40,7 млн рублей.
АО «Завод металлоконструкций — Экон» было зарегистрировано в Старом Осколе в 1992 году. Занималось производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. До процедуры банкротства генеральным директором был Армен Алоян, с 27 октября конкурсным управляющим является Рустам Асгаров.