Белгородский завод металлоконструкций обанкротился из-за долга перед кредиторами

В апреле 2024 года компания «Наста-Групп» из Екатеринбурга подала банкротский иск против предприятия. Сумма исковых требований составила 75,5 млн рублей. В прошлом году «Наста» уже судилась с «Этоном» из-за неисполнения заводом своих обязательств по договору.