А самых верных предаём: 10 важных цитат Омара Хайяма об отношениях и людях

Омар Хайям (1048–1131) — персидский поэт, философ, математик и астроном. Он родился в Нишапуре, на территории современного Ирана, и за свою жизнь создал выдающиеся труды в различных областях. Несмотря на его достижения в математике и астрономии, для большинства людей Хайям более известен как автор четверостиший — рубаи, которые он писал о любви, жизни и мудрости. В своих стихах он отражал глубокое понимание человеческих чувств и философские взгляды на природу бытия.