А самых верных предаём: 10 важных цитат Омара Хайяма об отношениях и людях

Posted 29 октября, 10:28
Published 29 октября, 10:28
Modified 29 октября, 10:28
Updated 29 октября, 10:28
Омар Хайям (1048–1131) — персидский поэт, философ, математик и астроном. Он родился в Нишапуре, на территории современного Ирана, и за свою жизнь создал выдающиеся труды в различных областях. Несмотря на его достижения в математике и астрономии, для большинства людей Хайям более известен как автор четверостиший — рубаи, которые он писал о любви, жизни и мудрости. В своих стихах он отражал глубокое понимание человеческих чувств и философские взгляды на природу бытия.
Его высказывания часто отражают насмешливое отношение к предрассудкам и уважение к истине, не зависящей от мнений окружающих. Его стихи затрагивают вечные вопросы счастья, красоты, страсти и скоротечности жизни.
«Чем за общее счастье без толку страдать —
Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
Здесь Хайям показывает, что истинное счастье начинается с добрых дел по отношению к близким. Вместо стремления изменить весь мир он предлагает уделять внимание конкретным людям рядом с нами, ведь маленькие акты доброты куда более ценны.
Жизнь — ни мало, ни много — мгновенье одно!»
В этих строках Хайям подчеркивает быстротечность жизни и её ускользающую природу. Он напоминает, что каждый миг важен и может изменить многое, будь то поворот к духовности или решение жизненно важных вопросов.
«Не тот красив, кто красив лицом, а тот, кто богат душой».
Поэт оспаривает физическую красоту, утверждая, что истинная красота — это внутреннее состояние. Для него истинная красота проявляется через душу и характер, и именно эти качества делают человека по-настоящему привлекательным и любимым.
«Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим.
Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим.
Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем.
Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждем».
В этой мудрости Хайям рассуждает о человеческой природе: мы часто не замечаем тех, кто нам дорог, пока не потеряем их. Пытаясь угодить другим, мы можем терять тех, кто был рядом, и даже обижать их.
«Я думаю, что лучше одиноким быть,
Чем жар души „кому-нибудь“ дарить.
Бесценный дар отдав кому попало,
Родного встретив, не сумеешь полюбить».
Хайям советует беречь свои чувства и не растрачивать их на тех, кто не способен их оценить. По его мнению, любовь — это уникальное чувство, которым стоит делиться только с тем, кто способен по-настоящему ответить взаимностью.
«О тайнах сокровенных невеждам не кричи,
Здесь Хайям призывает быть осторожным и не делиться глубинными мыслями и чувствами со всеми подряд. Если и открываться, то перед самыми близкими.
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
В этом афоризме поэт указывает на важность качества, а не количества в жизни. По его мнению, лучше оставаться в одиночестве, чем окружать себя ненадежными людьми, и важнее выбирать лучшее, чем удовлетворяться чем попало.
Лучше кости глодать, чем прельститься страстям,
За столом у мерзавцев, имеющих власть».
Здесь он выражает своё презрение к тем, кто готов унижаться перед сильными мира сего ради выгоды. Хайям предпочёл бы жить в бедности, чем продавать своё достоинство в угоду людям, которые того не заслуживают.
«Меняем реки, страны, города…
Иные двери… Новые года…
А никуда нам от себя не деться,
А если деться — только в никуда».
Этот афоризм о том, что сколь бы ни старался человек убежать от себя, он всегда остаётся с теми же мыслями и чувствами. Хайям утверждает, что неважно, сколько раз мы сменим обстановку — если внутри нет мира, то внешние изменения ничего не дадут.