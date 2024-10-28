Ждём ещё миллиард от минфина: в ноябре все белгородцы должны получить выплаты

Сюжет Выплаты

До 6 ноября 2024 года в Белгородскую область поступят выплаты и компенсации белгородцам от федерального Минфина. До 11 ноября эти деньги отправят пострадавшим. Кроме этого, с соответствующим федеральным органом уже начали переговоры о ещё одном транше на сумму 1 млрд рублей.