Ждём ещё миллиард от минфина: в ноябре все белгородцы должны получить выплаты

Posted 28 октября, 08:03
Published 28 октября, 08:03
Modified 28 октября, 08:05
Updated 28 октября, 08:05
В первой половине ноября все белгородцы получат свои выплаты, рассказали в министерстве социальной защиты. До 6 ноября 2024 года все деньги будут перечислены от Министерства финансов РФ.
Единовременную материальную помощь в размерах 10 и 15 тыс. рублей ожидают ещё 727 белгородцев. Сумма выплат больше 10 млн рублей. Они поступят на счета конечных получателей до 11 ноября 2024 года.
Компенсации за полную или частичную потерю имущества ожидают получить больше 1200 жителей. Последний транш должны провести также до 11 ноября 2024 года. В сумме это 1 млрд 75 млн рублей.
Ещё один транш от Минфина РФ на млрд рублей также ожидают в правительстве. Сейчас всё в стадии согласования. Когда эти суммы будут в регионе — неизвестно.
Напомним, что на прошлой неделе в правительстве обсуждали возможность создания специального управления по компенсациям пострадавшим из-за обстрелов белгородцев.