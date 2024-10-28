Запасливые обитатели белгородских лесов уже начали готовиться к зиме. Что они делают?

Posted 28 октября, 14:50
Published 28 октября, 14:50
Modified 28 октября, 14:52
Updated 28 октября, 14:52
Белки — это прекрасные мастера по созданию тайников. Они собирают орехи, семена и желуди, пряча их в укромных уголках. Хотя они не помнят все свои заначки, инстинкты помогают им находить их снова и снова.
Мыши также занимаются созданием запасов на зиму. Они прячут семена, зерна и другие припасы в норах, под корнями деревьев или в трещинах строений, которые находятся рядом с их жилищами.
Перед наступлением морозов у лисиц просыпается неутолимый аппетит. Это не случайно, ведь за осень они должны набрать вес и сменить свою «шубку», чтобы не замёрзнуть зимой. Поэтому они могут чаще выходить к людям.
Косули выходят на поля, чтобы полакомиться сеном и неубранными остатками сельскохозяйственных культур. Их окрас постепенно меняется с рыжего на серый с бурым оттенком, а мех становится более плотным, чтобы защитить от холода.
Бобры строят плотины и «кладовки» с ветками и корнями деревьев, чтобы создать комфортные условия для зимовки. Запасы они хранят прямо в воде возле своих жилищ, что позволяет им легко добраться до еды подо льдом.