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Posted 28 октября, 14:50

Published 28 октября, 14:50

Modified 28 октября, 14:52

Updated 28 октября, 14:52

Как дикие животные готовятся осенью к наступлению холодов

Запасливые обитатели белгородских лесов уже начали готовиться к зиме. Что они делают?

28 октября 2024, 14:50
Фото: Алексей Логинов. 1MI

Как дикие животные готовятся осенью к наступлению холодов

Сюжет
Природа
В октябре природа начинает готовиться к зиме, и животные вслед за ней вносят изменения в свой образ жизни. Специалисты белгородского Экоохотнадзора рассказали, как живут те из них, кто остается на зимовку в наших краях.

Белки — это прекрасные мастера по созданию тайников. Они собирают орехи, семена и желуди, пряча их в укромных уголках. Хотя они не помнят все свои заначки, инстинкты помогают им находить их снова и снова.

Мыши также занимаются созданием запасов на зиму. Они прячут семена, зерна и другие припасы в норах, под корнями деревьев или в трещинах строений, которые находятся рядом с их жилищами.

Перед наступлением морозов у лисиц просыпается неутолимый аппетит. Это не случайно, ведь за осень они должны набрать вес и сменить свою «шубку», чтобы не замёрзнуть зимой. Поэтому они могут чаще выходить к людям.

Косули выходят на поля, чтобы полакомиться сеном и неубранными остатками сельскохозяйственных культур. Их окрас постепенно меняется с рыжего на серый с бурым оттенком, а мех становится более плотным, чтобы защитить от холода.

Бобры строят плотины и «кладовки» с ветками и корнями деревьев, чтобы создать комфортные условия для зимовки. Запасы они хранят прямо в воде возле своих жилищ, что позволяет им легко добраться до еды подо льдом.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Животные#Природа#Зима#Октябрь#Живая природа
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