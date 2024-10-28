Владимир Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят дома для реновации

Posted 28 октября, 18:04
Published 28 октября, 18:04
Modified 28 октября, 18:04
Updated 28 октября, 18:04
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках КРТ будет реализовано 14 проектов, общая площадь которых составит около 354 гектаров. Он добавил, что будущие кварталы озеленят и благоустроят, а во дворах будут установлены детские площадки и места для занятий спортом. Жилье для целей реновации будет построено в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах. Об этом пишет портал mos.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что по данным проектам будет построено почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 5,7 миллиона составляет жилье, включая коммерческую застройку. Около 2,5 миллиона квадратных метров отведено под общественно-деловые и социальные объекты и ещё более миллиона — под будущие производства.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, сообщил, что около 20 тысяч москвичей получат просторные квартиры в новых жилых комплексах по программе реновации. На первых этажах новых домов будут размещены салоны красоты, аптеки и ряд других объектов социально-бытовой инфраструктуры, что повысит качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.
В рамках программы КРТ на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков будут спроектированы дороги, комфортное жилье и прочая инфраструктура. В столице сейчас на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка данных проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.