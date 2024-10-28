Владимир Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят дома для реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках КРТ будет реализовано 14 проектов, общая площадь которых составит около 354 гектаров. Он добавил, что будущие кварталы озеленят и благоустроят, а во дворах будут установлены детские площадки и места для занятий спортом. Жилье для целей реновации будет построено в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах. Об этом пишет портал mos.ru.