Урок пастафарианства: учительница с дуршлагом на голове впечатлила не всех

«Если ученики могут приходить в хиджабах и других религиозных уборах, то и дуршлаг на голове не должен вызывать вопросов. Но если всё же принять во внимание свободу вероисповедания и соблюдение этого принципа, то дети могут ходить в школу хоть с крестиками, хоть в хиджабе, а значит, и учителя могут ходить с дуршлагом на голове, потому что макароны с тефтельками — это прекрасно», — заявила женщина в телефонном разговоре с представителями медиа.