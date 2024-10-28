Урок пастафарианства: учительница с дуршлагом на голове впечатлила не всех

Posted 28 октября, 17:51
Published 28 октября, 17:51
Modified 28 октября, 17:53
Updated 28 октября, 17:53
Преподаватель русского языка и литературы Мария Андреевна заявила, что придерживается церкви Летающего макаронного монстра. Так она объяснила ученикам свою причину надеть дуршлаг на голову во время урока. Дети сделали фотографии и видеозаписи с урока, которые сразу же попали в сеть и вызвали огромную волну споров. Многие потребовали увольнения учительницы или проверить её на соответствие профессии, но позже стало известно, что проблем с преподаванием и психическим здоровьем женщина не имеет.
Однако из-за продолжающегося бурного недовольства родителей министерство образования региона всё равно обратило внимание на ситуацию и отстранило преподавателя от занятий на неопределённое время, пока идёт проверка на соответствие Марии Андреевны должности педагога. В сеть также попал телефонный разговор учительницы с изданием Mash, в котором стали известны подробные причины её поступка и его последствия. По словам преподавателя, она пришла в таком виде, потому что за день до этого многие ученики были в хиджабах и шапочках из фольги.
«Если ученики могут приходить в хиджабах и других религиозных уборах, то и дуршлаг на голове не должен вызывать вопросов. Но если всё же принять во внимание свободу вероисповедания и соблюдение этого принципа, то дети могут ходить в школу хоть с крестиками, хоть в хиджабе, а значит, и учителя могут ходить с дуршлагом на голове, потому что макароны с тефтельками — это прекрасно», — заявила женщина в телефонном разговоре с представителями медиа.
Также стало известно, что уволить хотят не саму Марию Андреевну, а директора школы, поскольку в разговоре они пришли к выводу, что в школе нет места для проповеди и это стоит объяснить детям. Мария Андреевна подчеркнула отсутствие возмущений и скандалов со стороны педагогического состава и директора школы.
На данный момент ситуация горячо обсуждается, и многие, теперь даже родители, поддерживают преподавателя.
«Школа может остаться без такого замечательного педагога, первый класс — без классного руководителя. Но зато кто-то потешил своё самолюбие и показал свою значимость», — пояснила она.
Таким образом, мать одной из учениц считает данный поступок креативным привлечением внимания к предмету, а шумиху вокруг этого — раздутой на пустом месте. Она также пояснила, что такая бурная реакция сильно повлияла на эмоциональное состояние педагога. Женщина рассказала и о том, что было решено собрать инициативную группу в поддержку учительницы.
Однако со временем не только близкие стали поддерживать Марию Андреевну, но и совершенно незнакомые ей люди. Так, россияне устроили флешмоб в её поддержку. Одна из девушек выставила фото с дуршлагом на голове, и за ней на разных платформах (например, pikabu.ru) появились десятки таких же селфи от людей, которые тоже возмущены отстранением преподавателя от работы.
В Русской пастафарианской церкви также не прошли мимо этой ситуации и выразили своё мнение по поводу поступка учительницы. Представитель церкви — Ольга Лахтанова, Пастриарх Лахти Паста VII прокомментировала ситуацию:
«Наказания здесь никакого быть не должно, максимум сделать ей „атата“. Её личные убеждения на её профессиональные качества никак не должны влиять. Иначе надо наказывать всех деятелей, которые в том или ином виде проповедуют свои религиозные взгляды вне зависимости от того, какая это религия. Потому что иначе получаются двойные стандарты».
По её мнению, учительница сделала это по позыву души, вдохновению, и такой поступок нельзя как-то осудить.
Пастафарианство как пародийную религию в 2005 году придумал американский физик Бобби Хендерсон. Пастафарианцы пропагандируют несерьезное отношение к религии и выступают против преподавания креационизма и теории разумного замысла в школах. В 2016 году в Нижнем Новгороде был открыт первый в России пастафарианский храм в честь Летающего макаронного монстра.