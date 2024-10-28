Ставка 21% — не предел: почему Центробанк может ужесточить политику?

Posted 28 октября, 14:52
Published 28 октября, 14:52
Modified 28 октября, 14:54
Updated 28 октября, 14:54
Действовавший до мая 2024 года механизм «ставка против инфляции» сломался. Это стало абсолютно очевидно после заявления главы Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 25 октября. Прогнозы идут только на повышение, возможно, не только до 21%, но и до 22% или всех 23%.
К концу года прогнозируют, что инфляция составит 8,0-8,5%. В июле ожидали, что показатель поднимется до примерно 6–6,5%. Вследствие вырастут цены и почти в два раза сократятся расходы на конечное потребление домохозяйств. Снизятся импорт и экспорт, уменьшатся поступления в бюджет.
В новом проекте бюджета государства дефицит за 2024 год составил 3,3 трлн рублей. Это в два раза превысило план. Чтобы закрыть образовавшуюся финансовую дыру, Минфину нужен слабый рубль. Как это скажется, например, на импорте, не имеет значение, потому что первостепенной задачей является снабжение фронта.
Кроме повышения ключевой ставки, российские власти использовали и другие рычаги давления для снижения инфляции: увеличили налоговую нагрузку на бизнес и население, а также замораживали цены на ключевые товары.
Но доступны ведь и другие, например, сокращение государственных расходов, снижение пошлин и налогов на импорт, инвестиции в отечественное производство и поддержка малого и среднего бизнеса.
Что-то из этого не подходит нашей системе, а что-то даже не пробовали. Но правительство и ЦБ продолжают утверждать, что в 2025 году инфляцию удастся остановить и, более того, опустить до 4%. Пока что это больше похоже на фантастику.