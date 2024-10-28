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Posted 28 октября, 14:52

Published 28 октября, 14:52

Modified 28 октября, 14:54

Updated 28 октября, 14:54

Ставка 21% — не предел: почему Центробанк может ужесточить политику?

Ставка 21% — не предел: почему Центробанк может ужесточить политику?

28 октября 2024, 14:52
Фото: 1MI
Сюжет
Налоги
В минувшую пятницу ЦБ спустя меньше чем через две недели после последнего повышения вновь увеличил ключевую ставку. На этот раз сразу до 21% годовых. И расслабляться россиянам, видимо, рано. Почему, объяснили журналисты «Новых Известий».

Действовавший до мая 2024 года механизм «ставка против инфляции» сломался. Это стало абсолютно очевидно после заявления главы Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 25 октября. Прогнозы идут только на повышение, возможно, не только до 21%, но и до 22% или всех 23%.

Последний раз в текущем году ставку обсудят в декабре. При каких условиях возможны эти страшные 23%?

К концу года прогнозируют, что инфляция составит 8,0-8,5%. В июле ожидали, что показатель поднимется до примерно 6–6,5%. Вследствие вырастут цены и почти в два раза сократятся расходы на конечное потребление домохозяйств. Снизятся импорт и экспорт, уменьшатся поступления в бюджет.

В новом проекте бюджета государства дефицит за 2024 год составил 3,3 трлн рублей. Это в два раза превысило план. Чтобы закрыть образовавшуюся финансовую дыру, Минфину нужен слабый рубль. Как это скажется, например, на импорте, не имеет значение, потому что первостепенной задачей является снабжение фронта.

ЦБ здесь идёт практически против Минфина, ведь ему нужно побороть рост цен. Объединиться они не могут, так как перед ведомствами стоят слишком разные задачи.

Кроме повышения ключевой ставки, российские власти использовали и другие рычаги давления для снижения инфляции: увеличили налоговую нагрузку на бизнес и население, а также замораживали цены на ключевые товары.

Но доступны ведь и другие, например, сокращение государственных расходов, снижение пошлин и налогов на импорт, инвестиции в отечественное производство и поддержка малого и среднего бизнеса.

Что-то из этого не подходит нашей системе, а что-то даже не пробовали. Но правительство и ЦБ продолжают утверждать, что в 2025 году инфляцию удастся остановить и, более того, опустить до 4%. Пока что это больше похоже на фантастику.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Налоги#Инфляция#Ставка#Минфин#Бизнес#Россия#Центральный Банк
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