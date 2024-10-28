Шесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?

За минувшие сутки над Белгородом система ПВО сбила шесть украинских беспилотников. Ещё один дрон долетел до Старооскольского округа, но его успели ликвидировать до атаки. В областном центре при этом повреждения получил один дом. Пострадавших нигде нет.