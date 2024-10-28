РФ и Тунис дружат 100 лет

Posted 28 октября, 12:50
Published 28 октября, 12:50
Modified 28 октября, 12:51
Updated 28 октября, 12:51
В 1921 году российская эскадра императорского флота прибыла к тунисским берегам. Множество российских дворян, которые бежали от революции, осталось в этой стране и внесло свой вклад в её развитие через деятельность в сфере строительства, образования и медицины. И сегодня государства продолжают активно сотрудничать в области экономики, политики и туризма.
Как отмечает Юрий Зайцев, глава представительства Россотрудничества в Тунисе, у страны имеются большие перспективы для развития. Она интересна не только туристической сферой и историческим наследием времен Карфагена. Россия же в свою очередь тоже может многое предложить Тунису. Визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, в 2023 году стал важным событием, подчеркивающим взаимный интерес. И есть множество предложений экономического характера о сотрудничестве на федеральном и региональном уровне.
Тунис для граждан России стал популярным туристическим направлением. Его живописное морское побережье привлекает большое количество путешественников, а жители Туниса проявляют дружелюбие к россиянам и России.
Сотрудничество между двумя государствами активно развивается, затрагивая не только сферу туризма — продолжается и культурное взаимообогащение. Предприниматель Мехди Дусс отмечает, что россияне проявляют значительное терпение, и он тоже ему научился, и именно Россия предоставила ему возможности для учебы, а также в РФ он создал семью и нашел друзей.
Что касается распространенного мнения о притеснении женщин в Тунисе, то это утверждение неверно. Тунис представляет собой либеральную страну, в которой права женщин защищены. Христина Романенко, возглавляющая Тунисско-Российскую торгово-промышленную палату, акцентирует внимание на том, что в Тунисе нет предвзятого отношения к женщинам. Она также отметила, что 13 августа, в День тунисской женщины, в Москве был подписан контракт о сотрудничестве между тунисской компанией Telnet Holding и «Роскосмосом» в сфере космических технологий. Тунисские женщины-космонавты посетят Россию. Среди них будут выбраны кандидаты для отправки в космос.
Проект «Новый мир» — это документальный проект, цикл фильмов об отношениях России со странами-партнерами. В первом сезоне — с Китаем, Бразилией, Индией, Сербией, ЮАР и Белоруссией, а во втором — с Кубой, Тунисом, ОАЭ, Индонезией и Египтом.
В каждом фильме проекта показаны культурные, исторические, экономические и личные связи между двумя государствами, а также совместное строительство будущего многополярного мира. Проект отражает, как разные народы воспринимают россиян и какой образ России у них сформировался. А главное, он доказывает, что Россия — один из современных лидеров будущего многополярного мира. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).