Что касается распространенного мнения о притеснении женщин в Тунисе, то это утверждение неверно. Тунис представляет собой либеральную страну, в которой права женщин защищены. Христина Романенко, возглавляющая Тунисско-Российскую торгово-промышленную палату, акцентирует внимание на том, что в Тунисе нет предвзятого отношения к женщинам. Она также отметила, что 13 августа, в День тунисской женщины, в Москве был подписан контракт о сотрудничестве между тунисской компанией Telnet Holding и «Роскосмосом» в сфере космических технологий. Тунисские женщины-космонавты посетят Россию. Среди них будут выбраны кандидаты для отправки в космос.