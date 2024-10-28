Разозлился, швырнул об пол: белгородец переломал кости младенцу. Что известно?

На местного жителя, который, как оказалось, ранее был судим по делу о наркотиках и уклонение от административного ареста, возбудили уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство, а в частности умышленные действия, которые были направлены на причинение смерти двум лицам. Сколько мужчине может грозить по новому сроку — не уточняется.