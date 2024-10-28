bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 15:30

Published 28 октября, 15:30

Modified 28 октября, 15:30

Updated 28 октября, 15:30

Повреждённый беспилотником МКД

Пока ВСУ обстреливали многоэтажки, белгородец пытался убить младенца

28 октября 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова. Повреждённый беспилотником МКД
Сюжет
Итоги дня
Сегодня, 28 октября, белгородцы обсуждали повреждения в многоквартирном доме, куда врезался беспилотник ВСУ, пострадавшую женщину, а также мужчину, который с силой ударил 19-дневнего младенца об пол. Кроме того, в Старом Осколе появился новый перевозчик ТКО. Итоги дня читайте в материале Бел.Ру.

Украинский БПЛА атаковал многоэтажку

В обед 28 октября украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом. По сообщениям очевидцев, повреждения получил дом по бульвару Первого Салюта. Позже власти сообщили, что окна оказались выбиты в 30 квартирах на шести этажах.

На место происшествия приехала журналистка Бел.Ру, которая выяснила, что жильцов сразу после произошедшего эвакуировали. Наиболее сильные повреждения получили две квартиры, хозяйки которых не пострадали.

Ближе к вечеру стало известно, что ранения получила одна женщина: у неё диагностировали ушиб грудной клетки и перелом рёбер и поместили в горбольницу №2 Белгорода.

Тепловой контур в повреждённых квартирах пообещали закрыть к концу дня.

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде
Узнать подробнее

Белгородец чуть не убил младенца

Около недели назад мужчина поссорился со своей сожительницей в селе Беловское Белгородского района и, решив доказать ей, что может её убить, схватил её новорождённого ребёнка и с силой бросил на пол. Журналистам Бел.Ру сообщили, что ребёнку на момент происшествия было всего 19 дней от роду.

Младенец остался жив, однако получил серьёзные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки. Его поместили в реанимацию, существует риск, что он может остаться инвалидом.

Обвиняемого в покушении на убийство мужчину заключили под стражу. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

С силой бросил на пол: белгородец в гневе пытался убить 19-дневного младенца
Узнать подробнее

Вывозом мусора занялся новый перевозчик

В Старом Осколе к работе приступил новый перевозчик ТКО. Сейчас он занимается уборкой контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Замгубернатора региона Сергей Довгалюк уточнил, что в Старом Осколе ещё работает прежняя компания «Еврологистик», но к ней решил подключиться и новый — «Экотранс». Город поделили на сектора, поэтому новый перевозчик будет до среды убирать только свою территорию.

К 27 октября город очистили от мусора примерно на 92–93%, но остались отдельные участки в районах индивидуальной жилой застройки, где мусор невозможно убрать без ручной работы. Работниками же в основном являются пожилые люди, поэтому они быстро устают от такой нагрузки. Решить эту проблему помогут волонтёры и организация субботников.

Разгребать вручную: «Экотранс» приступил к работе по очистке Старого Оскола от мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
«Испугались все — это нормально»: попадание дрона в многоэтажку в БелгородеШесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?В Белгороде укрытия перенесут из безопасных районов к Харгоре
#Александра Склярова#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика