Пока ВСУ обстреливали многоэтажки, белгородец пытался убить младенца

Posted 28 октября, 15:30
Published 28 октября, 15:30
Modified 28 октября, 15:30
Updated 28 октября, 15:30
В обед 28 октября украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом. По сообщениям очевидцев, повреждения получил дом по бульвару Первого Салюта. Позже власти сообщили, что окна оказались выбиты в 30 квартирах на шести этажах.
На место происшествия приехала журналистка Бел.Ру, которая выяснила, что жильцов сразу после произошедшего эвакуировали. Наиболее сильные повреждения получили две квартиры, хозяйки которых не пострадали.
Ближе к вечеру стало известно, что ранения получила одна женщина: у неё диагностировали ушиб грудной клетки и перелом рёбер и поместили в горбольницу №2 Белгорода.
Тепловой контур в повреждённых квартирах пообещали закрыть к концу дня.
Около недели назад мужчина поссорился со своей сожительницей в селе Беловское Белгородского района и, решив доказать ей, что может её убить, схватил её новорождённого ребёнка и с силой бросил на пол. Журналистам Бел.Ру сообщили, что ребёнку на момент происшествия было всего 19 дней от роду.
Младенец остался жив, однако получил серьёзные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки. Его поместили в реанимацию, существует риск, что он может остаться инвалидом.
Обвиняемого в покушении на убийство мужчину заключили под стражу. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
В Старом Осколе к работе приступил новый перевозчик ТКО. Сейчас он занимается уборкой контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.
Замгубернатора региона Сергей Довгалюк уточнил, что в Старом Осколе ещё работает прежняя компания «Еврологистик», но к ней решил подключиться и новый — «Экотранс». Город поделили на сектора, поэтому новый перевозчик будет до среды убирать только свою территорию.
К 27 октября город очистили от мусора примерно на 92–93%, но остались отдельные участки в районах индивидуальной жилой застройки, где мусор невозможно убрать без ручной работы. Работниками же в основном являются пожилые люди, поэтому они быстро устают от такой нагрузки. Решить эту проблему помогут волонтёры и организация субботников.