Пока ВСУ обстреливали многоэтажки, белгородец пытался убить младенца

Около недели назад мужчина поссорился со своей сожительницей в селе Беловское Белгородского района и, решив доказать ей, что может её убить, схватил её новорождённого ребёнка и с силой бросил на пол. Журналистам Бел.Ру сообщили, что ребёнку на момент происшествия было всего 19 дней от роду.