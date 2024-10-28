Один бассейн, нет маленьких ворот: как развивается водное поло в Белгороде

Заинтересованность взрослых росла всё больше. В 2018 году они образовали региональную Федерацию водного пола, потому что было много желающих заниматься этим видом спорта. Возглавил её Алексей Брежнев, заместитель директора Института экономики и менеджмента по культурно-воспитательной работе. Он тренируется сам и уже выступает в роли тренера. Входят в состав федерации и бывшие студенты, и взрослые спортсмены, и преподаватели БГТУ.