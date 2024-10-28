Один бассейн, нет маленьких ворот: как развивается водное поло в Белгороде

Posted 28 октября, 10:57
Published 28 октября, 10:57
Modified 28 октября, 10:59
Updated 28 октября, 10:59
Водное поло — это командная спортивная игра с мячом на воде. Это один из старейших олимпийских видов спорта. Чтобы играть, нужно не только плавать: в воде постоянно навязывается борьба, необходимо изловчиться и сделать бросок. Игра впервые появилась в программе Олимпийских игр в 1900 году.
История белгородского водного поло началась ещё 10 лет назад, когда в БГТУ им. Шухова начали строить второй бассейн. Первый был предназначен исключительно для плавания и остаётся таковым до сих пор. Второй же бассейн создавался для развития водных видов спорта.
«В 2012 году была сформирована сборная нашего вуза по плаванию. Тренировки проходили в первом бассейне, и мы занимались исключительно плаванием. Однажды, осенью 2013 года, мы пришли на тренировку и увидели маленькие ворота и мячик, плавающие на воде. Наш тренер, Сергей Иванович, сказал, что сегодня игровая тренировка. Для нас это было в новинку, и нам очень понравилось бросать мячик в воде. Сначала это было просто развлечением и способом разнообразить наши занятия по плаванию, добавив элемент игры. Но нам так понравилось, что мы даже просили тренера пускать нас в бассейн по выходным, чтобы мы могли поиграть. У Сергея Ивановича появилась идея построить второй бассейн, специально для нашей сборной, чтобы проводить там тренировки и соревнования по водному поло. Первый бассейн не подходил для этой цели, так как глубина была маленькая. Мы буквально ходили по дну с мячом», — рассказывает Ярослав Защиринский, выпускник БГТУ им. Шухова.
Ректор университета, который сам активно занимается спортом, заметил, как увлечены студенты. Сергей Глаголев вдохновился ребятами и решил поддержать их — создать второй бассейн конкретно для водных видов спорта. Он начал искать способы реализации этой идеи. В итоге при поддержке депутата Госдумы Валерия Скруга бассейн был построен по программе «500 бассейнов» от политической партии «Единая Россия». Шуховский университет получил на это грант. Так началось строительство второго бассейна.
Бассейн водных видов спорта выполнен в соответствии с минимальными стандартами для водного поло: глубина 1,80–2,10 метра, размер 11 на 25 метров. Первый же бассейн не подходит для водного поло, но в нём можно проводить начальную подготовку по плаванию. Сергей Дремов, директор комплекса бассейнов БГТУ им. Шухова, тренер по плаванию и тренер сборной ВУЗа по водному поло, вспоминает:
Разработчики хотели сделать самый простой бассейн, но я настоял на том, чтобы в нём был балкон, которого не было в проекте. Также я добился высоких потолков и тренажёрного зала в подвале. Не всё из задуманного было реализовано, но даже то, что сделали, уже много.
В 2015 году открылся первый (и до сих пор единственный) в Белгородской области бассейн, подходящий для занятий водным поло. В течение месяца Сергей Дремов подготовил две программы: одну — по водному поло, а другую — по синхронному плаванию. Эти выступления показали на торжественном открытии.
«С водным поло было проще: я взял пловцов, установил ворота и мячи, и через три недели у нас уже получалось более-менее сносно. А вот с синхронным плаванием сложнее: на тот момент у меня было всего 11 девочек. В итоге выступили все успешно, публика была в восторге. Однако с этого момента я больше не мог заниматься синхронным плаванием с девочками, хотя мы ещё несколько раз показывали эту программу», — рассказывает тренер студенческой ватерпольной сборной.
С тех пор водное поло в БГТУ начали активно развивать. Это была первая в Белгороде и Белгородской области секция по водному поло. Сергей Дремов раньше работал директором Спортивной школы олимпийского резерва №3 города Белгорода и профессионально занимался гандболом. Гандбол — это тоже командная игра с мячом, но на твёрдом покрытии. Поэтому тренер решил переквалифицироваться:
«Когда мы только начинали, ребята не знали, что делать. Я взял свисток и стал их обучать. Всё начиналось с желания играть в водное поло, но мы не имели никакого представления о правилах и технике. Я изучал литературу, учился, ездил в Воронеж, где есть школа олимпийского резерва по водному поло, чтобы лучше понять и освоить этот вид спорта», — вспоминает Сергей Дремов.
Новую специализацию он получил «больше для души». Долгое время Дремов был единственным тренером по водному поло в Белгородской области.
Вскоре водным поло заинтересовались взрослые мужчины, спортсмены и ветераны спорта. Это были любители от 30 до 40 лет: борцы, пловцы, боксёры и футболисты. Никто из них не имел опыта в водном поло, они пришли учиться ему. Заинтересовались этим видом спорта и захотели попробовать себя в нём. Образовалась взрослая сборная, которая также ходила на тренировки.
Людей становилось всё больше, и через год функционирования бассейна провели первый городской чемпионат по водному поло. Участвовало три команды: две взрослых и одна студенческая.
Заинтересованность взрослых росла всё больше. В 2018 году они образовали региональную Федерацию водного пола, потому что было много желающих заниматься этим видом спорта. Возглавил её Алексей Брежнев, заместитель директора Института экономики и менеджмента по культурно-воспитательной работе. Он тренируется сам и уже выступает в роли тренера. Входят в состав федерации и бывшие студенты, и взрослые спортсмены, и преподаватели БГТУ.
В городе больше нет ни подходящего бассейна, ни ворот, ни всего остального необходимого для занятий водным поло. Поэтому этот бассейн стал основой для развития этого вида спорта в городе. Все соревнования, проводимые на базе шуховского университета, проходят под руководством кафедры физического воспитания и спорта и совместно с Федерацией водного поло. Также инициативу поддерживает заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Сергей Крамской.
В 2020 году в Белгород приехал Александр Мартынов, тренер из Харькова, мастер спорта по водному поло. Под эгидой Федерации он начал работать с детьми, появился ватерпольный клуб «Белогорье». На данный момент там уже пять тренеров.
В спортшколе №1 города Белгорода с начала октября этого года по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова стартовали занятия по водному поло для детей. Сейчас там два тренера, тренировки проходят в шуховском бассейне.
Напомним, что в конце сентября на прямой линии главу региона спросили, когда решится вопрос с новыми площадками для занятий ватерполистов. В связи с этим было принято решение об открытии детской секции водного поло на базе государственной спортшколы.
До СВО в городе проводились региональные чемпионаты. В них участвовали взрослые команды, студенческие, а также гости из Курска. Также приезжали ватерполисты-профессионалы из Воронежа.
Стоит упомянуть, что в Курске и во всей Курской области нет оборудованного бассейна для водного поло. А в Воронеже есть 50-метровый бассейн, в котором можно разместить сразу две площадки для мини-поло, что значительно упрощает процесс проведения соревнований. Ведь когда участвует 16 команд, это очень долго, а наличие двух площадок сокращает время вполовину.
Уровень студенческой ватерпольной команды позволяет участвовать в таких серьёзных соревнованиях, как Кубок России. В прошлом году шуховцы вошли в число 16 сильнейших команд России на Кубке по мини-водному поло. Мини-водное поло отличается от обычного размером площадки, мяча и ворот.
«В бассейне есть возможность поставить ворота ближе, но это ворота для большого водного пола размером 3×90. Для мини-поло нужны ворота размером 2,5×80 и мяч меньшего размера. Я ищу спонсоров, чтобы приобрести новые ворота, потому что комплект стоит 200 тысяч рублей (ворота с разметкой и всем необходимым). К сожалению, моя зарплата не позволяет мне купить их», — говорит тренер ватерпольной сборной.
В этом сентябре команда БГТУ также участвовала в Чемпионате России по мини водному поло команд Супер и Высшей лиги в Туапсе. Там за медали боролись 16 сильнейших команд Супер и Высшей лиги. Шуховцы вошли в восьмёрку лучших команд Высшей лиги. В декабре они отправятся на финал Кубка России в Калининград.
«Там соберутся серьёзные команды, но нас приглашают, потому что видят в нас потенциал. Мы готовимся и надеемся на успешное выступление. Пока что выиграть с таким составом невозможно, но само участие уже является большим достижением», — отмечает Сергей Дремов.
Сейчас студенческая сборная переживает не самые лучшие времена. Многие ребята разъехались, и в её постоянном составе осталось лишь несколько человек.
«Сегодня к нам вернулся вратарь, который в прошлом году играл на Кубке. Он был вынужден уехать с семьёй из-за того, что рядом с их домом произошёл взрыв. Вчера он вернулся, а сегодня уже приступил к тренировкам. Вот такие у нас бойцы!» — рассказывает тренер сборной по водному поло.
Студенческая команда приглашена на всероссийскую универсиаду, которая состоится в марте 2025 года в Москве или Санкт-Петербурге. Это будет уже не мини-поло, а большое водное поло.
Взрослая команда Федерации также выезжает на региональные соревнования. Однако в связи с СВО количество спортсменов уменьшилось: было около 70, осталось 30-36 человек.
Сравнивать синхронное плавание, как женское, так и мужское, с водным поло нельзя, потому что это абсолютно разные виды спорта, поясняет Сергей Дремов. Даже обычное плавание кардинально отличается от водного поло, хотя навыки плавания здесь необходимы. Если ребёнок не умеет плавать, то это бесполезно, сначала нужно научить его этому жизненно необходимому навыку, а потом уже давать ему мяч и развивать.
Водное поло — это игровой и более эмоциональный вид спорта. Плавание — это циклический вид, где есть тактика, но в основном всё сводится к тому, чтобы плыть от бортика до бортика. А в поло работает зрительный анализатор, техника плавания другая, есть передачи, броски, азарт и команда.
«Плавание — это индивидуальный вид спорта, а в водном поло — коллектив. Очень многое зависит от слаженной работы команды и психологической обстановки в ней. Это игровой вид спорта. Поэтому как можно сравнивать прыжки в воду, плавание или водное поло? Это разные виды спорта, хотя они и относятся к водным. Но каждый по-своему хорош», — рассказывает тренер сборной по водному поло.
В 2018 году в БГТУ им. Шухова приезжал ватерполист, политик, двукратный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира и Европы Ирек Зиннуров. Он провёл мастер-класс для белгородских команд, показав, как правильно работать с мячом, бросать и передавать его.
Затем была игра: студенты против взрослых. Зиннуров судил матч, но потом сказал, что не может смотреть, как проигрывают мужчины, и решил сам сыграть за ветеранов. В итоге получилась ничья.
«Поддержка таких опытных людей, как Ирек Хайдарович, сыграла значительную роль в развитии водного поло в Белгороде и нашем университете. В нашу дружную ватерпольную команду„Технолог» БГТУ вливаются новички-пловцы, которые хотят освоить этот увлекательный вид спорта. Мы с радостью принимаем всех, кто хочет попробовать этот вид спорта», — отмечает Сергей Дремов.