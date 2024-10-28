Из-за обстрелов не работают 15 громкоговорителей в белгородском приграничье

Posted 28 октября, 07:13
Published 28 октября, 07:13
Modified 28 октября, 07:15
Updated 28 октября, 07:15
Андрей Тюпин, заместитель начальника МЧС России по Белгородской области, рассказал о ситуации с системой оповещения в регионе. Всего в регионе установили 1408 громкоговорителей для оповещения.
Сейчас неисправных устройств оповещения 25, рассказал спасатель. Из них 15 были сломаны из-за обстрелов, они находятся там, где их восстановить невозможно.
«Система оповещения работает, работает устойчиво. В этом проблемы пока не видим», — утверждает спикер от МЧС.
Одна из таких неработающих сирен находится в селе Красный Октябрь. Там всё ещё остаются жить люди, но укрыться вовремя они не могут из-за отсутствия оповещения. Глава Белгородского района Анна Куташова, рассказывала, что информацию о поломке направили телекоммуникационной компании, но сроки ремонта не назвали.