Из-за обстрелов не работают 15 громкоговорителей в белгородском приграничье

Одна из таких неработающих сирен находится в селе Красный Октябрь. Там всё ещё остаются жить люди, но укрыться вовремя они не могут из-за отсутствия оповещения. Глава Белгородского района Анна Куташова, рассказывала, что информацию о поломке направили телекоммуникационной компании, но сроки ремонта не назвали.