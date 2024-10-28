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Posted 28 октября, 07:13

Published 28 октября, 07:13

Modified 28 октября, 07:15

Updated 28 октября, 07:15

Из-за обстрелов не работают 15 громкоговорителей в белгородском приграничье

Из-за обстрелов не работают 15 громкоговорителей в белгородском приграничье

28 октября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
МЧС
В Белгородской области из 1408 громкоговорителей для оповещения не работают 25. Из них 15 повреждены из-за атак на регион. Починить их сейчас не могут, рассказал заместитель начальника регионального МЧС Андрей Тюпин. Жители остаются без предупреждений.

Андрей Тюпин, заместитель начальника МЧС России по Белгородской области, рассказал о ситуации с системой оповещения в регионе. Всего в регионе установили 1408 громкоговорителей для оповещения.

Сейчас неисправных устройств оповещения 25, рассказал спасатель. Из них 15 были сломаны из-за обстрелов, они находятся там, где их восстановить невозможно.

«Система оповещения работает, работает устойчиво. В этом проблемы пока не видим», — утверждает спикер от МЧС.

Одна из таких неработающих сирен находится в селе Красный Октябрь. Там всё ещё остаются жить люди, но укрыться вовремя они не могут из-за отсутствия оповещения. Глава Белгородского района Анна Куташова, рассказывала, что информацию о поломке направили телекоммуникационной компании, но сроки ремонта не назвали.

Нет времени укрыться: в обстреливаемом селе под Белгородом 10 дней не работает сирена
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#МЧС#Оповещение#Белгород#Громкоговорители
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