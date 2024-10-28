Не только Белгород: ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы

Posted 28 октября 2024, 06:45
Published 28 октября 2024, 06:45
Modified 28 октября 2024, 06:47
Updated 28 октября 2024, 06:47
Ночью Вооружённые силы Украины попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. Силы ПВО сработали: удалось перехватить и уничтожить 21 украинский дрон.
Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 13 устройств. Только над Белгородом за прошедшие сутки сбиты шесть БПЛА. Утром губернатор сообщил, что в городе повреждён дом.
Ещё шесть были ликвидированы в Брянской области, по одному — в Воронежской и Курской областях.
Атаки дронов для белгородцев, к сожалению, уже далеко не новость. Происходят они практически ежедневно. Сколько за это время от них погибло человек?