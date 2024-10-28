Как изменилась статистика онкозаболеваний у белгородцев и какое влияние оказала СВО?

Posted 28 октября, 14:54
Published 28 октября, 14:54
Modified 28 октября, 14:58
Updated 28 октября, 14:58
Согласно данным за прошлый год, впервые онкологическое заболевание обнаружили у 7116 человек: из них 3325 — мужчины, а 3791 — женщины.
Больше всего заболевших было среди жителей Белгорода — 1859, а меньше всего в Краснояружском районе — 71 человек. Если говорить о детском заболеваемости, то в предыдущем году на учеты стояли 354 ребёнка в возрасте до 17 лет.
Чаще белгородцы в 2023 году страдали от рака кожи, молочной железы, бронхолёгочной системы, предстательной железы и желудка. Умер от онкологии в регионе за этот период 2541 человек.
На данный момент статистика за 2024 год такова: аналогичный диагноз впервые поставлен у 4451 жителя. Среди женщин заболевание по-прежнему встречается чаще: 2395 случаев, против 2056 «мужских». Количество детей с онкологией не изменилось, так как 13 ребят снялись с учёта, а ещё 13 поступили на него. И в прошлом, и в нынешнем году от рака умерли семь детей.
В целом локализация болезни по области не изменилась. Белгород продолжает лидировать в трагическом рейтинге — здесь зафиксировано 1070 случаев рака. А вот Краснояружский район в конце списка заменил Красненский — там лишь 32 случая. С января по август от онкологии скончались 1794 человека.
В ремиссию каждый год выходят примерно 62-64% заболевших, то есть около 30 тысяч человек. За почти два года ремиссии достигли 79,3% детей.
Из-за оперативной обстановки и санкций, больным пришлось экстренно переходить на отечественные аналоги лекарств для онкобольных. Переход оказался сложным, но на эффективность терапии не повлиял, «побочек» у пациентов тоже не прибавилось. На покупку необходимых препаратов потратили 1,5 млрд рублей.
В регион закупили новое оборудование, в частности, для проведения лучевой терапии и хирургических вмешательств под визуальным контролем. Основные силы направили на то, чтобы выявлять заболевание на ранних стадиях: стали регулярно проводить дни открытых дверей в медучреждениях, запустили «Поезда здоровья».