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Posted 28 октября, 14:54

Published 28 октября, 14:54

Modified 28 октября, 14:58

Updated 28 октября, 14:58

С начала года у более чем 4,4 тысяч белгородцев впервые обнаружили рак

Как изменилась статистика онкозаболеваний у белгородцев и какое влияние оказала СВО?

28 октября 2024, 14:54
Фото: Антон Засимов. 1MI

С начала года у более чем 4,4 тысяч белгородцев впервые обнаружили рак

По состоянию на 1 января 2024 года на онкологическом учёте в Белгородской области стояли 47 472 человека. С начала года заболевание диагностировали ещё более чем в 4,4 тысячи случаев, сообщили в региональном минздраве «Открытому Белгороду». Какие способы профилактики применяются в области?

Статистика за два года

2023

Согласно данным за прошлый год, впервые онкологическое заболевание обнаружили у 7116 человек: из них 3325 — мужчины, а 3791 — женщины.

Больше всего заболевших было среди жителей Белгорода — 1859, а меньше всего в Краснояружском районе — 71 человек. Если говорить о детском заболеваемости, то в предыдущем году на учеты стояли 354 ребёнка в возрасте до 17 лет.

Чаще белгородцы в 2023 году страдали от рака кожи, молочной железы, бронхолёгочной системы, предстательной железы и желудка. Умер от онкологии в регионе за этот период 2541 человек.

2024

На данный момент статистика за 2024 год такова: аналогичный диагноз впервые поставлен у 4451 жителя. Среди женщин заболевание по-прежнему встречается чаще: 2395 случаев, против 2056 «мужских». Количество детей с онкологией не изменилось, так как 13 ребят снялись с учёта, а ещё 13 поступили на него. И в прошлом, и в нынешнем году от рака умерли семь детей.

В целом локализация болезни по области не изменилась. Белгород продолжает лидировать в трагическом рейтинге — здесь зафиксировано 1070 случаев рака. А вот Краснояружский район в конце списка заменил Красненский — там лишь 32 случая. С января по август от онкологии скончались 1794 человека.

В ремиссию каждый год выходят примерно 62-64% заболевших, то есть около 30 тысяч человек. За почти два года ремиссии достигли 79,3% детей.

Как повлияла СВО?

Из-за оперативной обстановки и санкций, больным пришлось экстренно переходить на отечественные аналоги лекарств для онкобольных. Переход оказался сложным, но на эффективность терапии не повлиял, «побочек» у пациентов тоже не прибавилось. На покупку необходимых препаратов потратили 1,5 млрд рублей.

Профилактика онкологии

В регион закупили новое оборудование, в частности, для проведения лучевой терапии и хирургических вмешательств под визуальным контролем. Основные силы направили на то, чтобы выявлять заболевание на ранних стадиях: стали регулярно проводить дни открытых дверей в медучреждениях, запустили «Поезда здоровья».

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