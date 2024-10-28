Как изменилась статистика онкозаболеваний у белгородцев и какое влияние оказала СВО?

На данный момент статистика за 2024 год такова: аналогичный диагноз впервые поставлен у 4451 жителя. Среди женщин заболевание по-прежнему встречается чаще: 2395 случаев, против 2056 «мужских». Количество детей с онкологией не изменилось, так как 13 ребят снялись с учёта, а ещё 13 поступили на него. И в прошлом, и в нынешнем году от рака умерли семь детей.