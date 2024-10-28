«Испугались все — это нормально»: попадание дрона в многоэтажку в Белгороде

Женщина сразу прибежала домой. В её квартире тоже выбиты окна на балконе, в кабинете и зале. Осколки также встречают при входе в коридоре, но разлёт стекла не такой, как в квартире выше. В кабинете — маникюрный стол. Вероятно, кто-то из семьи занимается ногтями. Всё на столике усыпано осколками. В них же — медали, лаки.