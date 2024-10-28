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Posted 28 октября, 14:34

Published 28 октября, 14:34

Modified 28 октября, 14:36

Updated 28 октября, 14:36

Белгородцы рассказали о прилёте украинского дрона в их дом

«Испугались все — это нормально»: попадание дрона в многоэтажку в Белгороде

28 октября 2024, 14:34
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Белгородцы рассказали о прилёте украинского дрона в их дом

Сюжет
Эксклюзив
28 октября 2024 года Белгород попал под атаку беспилотника. На бульваре Первого Салюта дрон врезался в многоквартирный дом. Пострадала одна женщина, у неё перелом рёбер и ушиб грудной клетки. На месте атаки побывала журналистка Бел.Ру. Что сейчас на месте прилёта — читайте в репортаже.

В многоквартирный дом в Белгороде влетел беспилотник. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, спустя время в больницу сама обратилась женщина, получившая травму из-за атаки БПЛА на дом на бульваре Первого Салюта. У неё ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Сейчас она госпитализирована в горбольницу №2 Белгорода. Журналистка Бел.Ру побывала на месте прилёта в жилой дом.

Как рассказал представитель департамента развития городских территорий, остекление повреждено в 30 квартирах. После завершения подомового обхода сотрудниками управ власти назовут точную цифру. Также специалисты начнут закрывать тепловой контур по временной схеме, сейчас убираются остатки стекла.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Дрон попал в угол здания, буквально в паре метров от балкона пенсионерки. Её квартира получила самые серьёзные повреждения. На балконе, в зале и в спальне выбиты окна, осколки долетели до коридора. Во время атаки женщина была на кухне, окна которой выходят на другую сторону. Там повреждений нет.

«Меня спасло то, что я была на кухне. Гляньте, какие железки летели», — рассказывает жительница квартиры, пиная смятую часть металла, то ли от балкона, то ли от беспилотника. На фоне постоянный звук треска стекла. Всё в доме пенсионерки усыпано осколками: коридор, зал, балкон и жилая комната. На вопрос журналиста о том, где пряталась женщина, ответила: «Да что вы. Какой же здесь коридор. Тут меня тоже бы [задело]». Последнюю фразу пожилая не договаривает, но всем и так всё понятно: «Да, повезло просто»».

Мебель и подоконники блестят из-за стекла. Во всех помещениях у женщины ковры, которые «засосали» в себя все мелкие стёкла. С подоконников попадали растения, на полу уже затоптанная земля и листья цветов. На балконе — разбитые банки для закруток и вид на скол на фасаде дома.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Кусок бетона как будто грызли. Виднеется арматура. Именно сюда попал беспилотник. В угол напротив квартиры бабушки на десятом этаже дома на бульваре Первого Салюта.

Квартира ниже принадлежит сотруднице детского сада, недалеко от места попадания дрона. В момент атаки она была на работе с детьми. Они услышали взрыв, а позже раздался звонок.

«В наш дом прилетело», — сообщила соседка.

Женщина сразу прибежала домой. В её квартире тоже выбиты окна на балконе, в кабинете и зале. Осколки также встречают при входе в коридоре, но разлёт стекла не такой, как в квартире выше. В кабинете — маникюрный стол. Вероятно, кто-то из семьи занимается ногтями. Всё на столике усыпано осколками. В них же — медали, лаки.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Тем временем внизу другие жители дома продолжают оставаться на улице. Их пока не пускают, опасно. С ними сотрудники управ. Они рассказывают о порядке фиксации повреждений, закрытии теплового контура.

Как поделилась с корреспондентом Бел.Ру жительница соседнего дома, они слышали жужжание, а после увидели полёт «самолётика» и попадание в здание. Звука все очень испугались, но повреждений в домах не обнаружили.

Владельцы повреждённых квартир не особо горят желанием разговаривать с представителями СМИ. Одна женщина отказала журналистке Бел.Ру из-за слёз. Она кинула резкое: «Нет, не видите — я плачу». У неё в квартире тоже есть повреждения.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Некоторые всё-таки соглашались пообщаться. Мужчина из соседнего подъезда, который повреждён не так сильно, рассказал, что взрыв был очень громкий, но дом не пошатало. Всё осталось на месте. В его жилище ничего не пострадало.

«Естественно, испугался», — начал мужчина. У него на руках сидит собака. Его ладонь поглаживает питомца. «Как и все. Это нормально», — отмечает владелец пса.

Спустя примерно час жителей начали пускать в квартиры, кому это необходимо — направлять в ПВР. Сотрудники городских управ отправились на подомовой обход. Они фиксируют все повреждения. На месте, куда упали осколки дрона и части балконов, работают следователи-криминалисты. Ищут части беспилотника, фиксируют всё на фото.

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде
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