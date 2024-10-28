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Posted 28 октября, 13:15

Published 28 октября, 13:15

Modified 28 октября, 13:17

Updated 28 октября, 13:17

Гладков: 2,1 млрд направят на развитие субъектов МСП в Белгородской области

Гладков: 2,1 млрд направят на развитие субъектов МСП в Белгородской области

28 октября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
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Хорошие новости
В ближайшие годы власти сделают развитие малого и среднего бизнеса одним из основных социально-экономических направлений в регионе. Как заявил губернатор, рассчитывают, что к 2027 году в этой сфере будут заняты 248,3 тысячи жителей Белгородской области.

Согласно прогнозу, в следующем году этот показатель будет равен 244,5 тысячи человек, а в 2026 году — 246,4 тысячи. В 2027 году при таком раскладе оборот субъектов предпринимательства превысит 1,7 трлн рублей.

Добиться таких результатов планируют разными путям. Например, будут субсидировать часть затрат бизнеса на оборудование для создания или расширения производства, а также выхода на интернет-площадки.

Субъекты и самозанятые граждане смогут получить микрозаймы на развитие своей деятельности. Социальные предприятия и молодые предприниматели — не старше 25 лет — могут претендовать на гранты.

Также будут проводить поручительства по частично обеспеченным обязательствам субъектов МСП, продвигать услуги, сертифицировать и обучать их и самозанятых, а также оказывать консультации для производства.

На эти цели выделят 2,1 млрд рублей. Ещё 2,4 млрд рублей пойдёт на микрофинансирование с 2025 по 2027 год. 3,9 млрд рублей потратят на предоставление поручительства, 7,6 млрд рублей — на кредиты.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Инвестиции#Гранты#Малый бизнес#Средний бизнес#Белгород#МСП#Хорошие новости#Развитие бизнеса
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