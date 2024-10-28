Гладков: 2,1 млрд направят на развитие субъектов МСП в Белгородской области

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В ближайшие годы власти сделают развитие малого и среднего бизнеса одним из основных социально-экономических направлений в регионе. Как заявил губернатор, рассчитывают, что к 2027 году в этой сфере будут заняты 248,3 тысячи жителей Белгородской области.