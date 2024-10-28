Гладков: 2,1 млрд направят на развитие субъектов МСП в Белгородской области

Posted 28 октября, 13:15
Published 28 октября, 13:15
Modified 28 октября, 13:17
Updated 28 октября, 13:17
Согласно прогнозу, в следующем году этот показатель будет равен 244,5 тысячи человек, а в 2026 году — 246,4 тысячи. В 2027 году при таком раскладе оборот субъектов предпринимательства превысит 1,7 трлн рублей.
Добиться таких результатов планируют разными путям. Например, будут субсидировать часть затрат бизнеса на оборудование для создания или расширения производства, а также выхода на интернет-площадки.
Субъекты и самозанятые граждане смогут получить микрозаймы на развитие своей деятельности. Социальные предприятия и молодые предприниматели — не старше 25 лет — могут претендовать на гранты.
Также будут проводить поручительства по частично обеспеченным обязательствам субъектов МСП, продвигать услуги, сертифицировать и обучать их и самозанятых, а также оказывать консультации для производства.
На эти цели выделят 2,1 млрд рублей. Ещё 2,4 млрд рублей пойдёт на микрофинансирование с 2025 по 2027 год. 3,9 млрд рублей потратят на предоставление поручительства, 7,6 млрд рублей — на кредиты.